- Merk rencontre souvent de nombreuses situations interrompues en raison du VAR.

Ancien arbitre de Bundesliga et de la Coupe du Monde, Markus Merk, estime que le football moderne perd de sa vivacité en raison de l'arbitrage vidéo (VAR). Il se souvient de l'époque où l'objectif principal était d'accélérer le jeu. "Maintenant, cependant, avec le VAR, c'est exactement l'inverse. Nous assistons à un nombre excessif de pauses", a déclaré le sexagénaire de Kaiserslautern dans un entretien avec "Kicker". Il a critiqué les arbitres actuels pour leurs tactiques de gain de temps.

"Parfois lors de l'Euro, les arbitres engageaient des conversations avec les joueurs avant les corners ou les coups francs, en prolongeant intentionnellement le jeu pour permettre des vérifications en arrière-plan afin d'assurer l'équité lors de l'attaque précédente", a poursuivi Merk. Il a souligné que les compétences principales des arbitres étaient compromises.

"Ce n'est pas un faute à chaque collision"

Merk a affirmé que le VAR suscitait des discussions qui n'existeraient pas autrement. Plus une scène de conflit se déroule lentement, plus un contact semble important : "Mais le football est un sport de contact, et ce n'est pas une faute à chaque collision". Bien qu'il ne soit pas contre le concept de la technologie, il suggère que son application nécessite une adaptation et un raffinement progressifs au fil du temps. Merk a été nommé arbitre allemand de l'année sept fois et a dirigé 339 matches de Bundesliga, ainsi que les Coupes du Monde de 2002 et de 2006.

