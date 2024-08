- Mère et fils dans son appartement gravement blessés par son mari

Une femme et son fils d'un an ont été gravement blessés dans leur appartement à Berlin-Friedrichsfelde par un homme. La mère, âgée de 43 ans, et l'homme, qu'elle connaissait à peine, se sont disputés mercredi soir dans la Sewanstraße, selon la police. Au cours de la dispute, l'homme aurait blessé la femme et son fils, qu'elle tenait dans ses bras, avec un objet dangereux. La fille de 4 ans de la femme n'a pas été blessée.

Selon la police, l'homme a pris la fuite. La femme et son fils ont été conduits à l'hôpital pour être soignés, et la fille de 4 ans a été confiée aux services d'urgence pour enfants. La police n'a pas fourni plus de détails sur les blessures ou le contexte et a fait référence à des enquêtes en cours.

L'homme, après l'altercation, a réussi à s'échapper, comme l'a détaillé la police. Les forces de l'ordre sont actuellement à la recherche du suspect dans le cadre de l'enquête en cours.

Lire aussi: