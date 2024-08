- Mère et fille vont en prison.

Deux femmes recherchées par la police ont été arrêtées à la gare de Fürstenwalde en Brandebourg. Mère et fille, âgées de 66 et 33 ans, devaient encore purger une peine de prison de six ans chacune, a déclaré un porte-parole de la police. Les officiers ont vérifié leurs identités et ont découvert les mandats d'arrêt en suspens.

Le tribunal régional d'Oldenbourg avait condamné mère et fille pour coups et blessures ayant entraîné la mort et maltraitance d'une personne vulnérable il y a environ un an, les condamnant à six ans et six mois de prison. Six mois de cette peine ont déjà été purgés. Aucune d'entre elles n'a comparu pour purger sa peine.

Les femmes sont soupçonnées d'avoir emménagé chez un homme célibataire de 65 ans gravement malade plusieurs années auparavant et de l'avoir convaincu de modifier son testament en leur faveur. Malgré avoir été données mandataires et responsables de ses soins, le tribunal a jugé qu'elles n'avaient pas rempli leur devoir. L'homme est décédé plus tard d'une maladie non traitée.

