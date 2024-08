"Merci" - Deux Italiens à Berlin

Berlin, sans pareil dans son charme, captive le cœur italien plus que toute autre métropole. Paris incarne le chic, New York symbolise le rêve américain, et Londres a peut-être perdu de son éclat, mais les Italiens sont fiers lorsque leurs jeunes s'y installent.

Cependant, Berlin se démarque, une présence unique, même pour les Italiens, comme en témoigne une interaction entre le musicien Massimo Zamboni et l'écrivain Vincenzo Latronico dans "La Stampa" récemment. Pour tous les deux, Berlin a été une porte vers la découverte de soi et la croissance personnelle.

Zamboni et Latronico ne sont pas des étrangers pour le public allemand, bien qu'ils ne soient peut-être pas très connus. Zamboni, guitariste et parolier, est un membre fondateur de CCCP, le premier groupe de punk rock italien des années 80. Il a rencontré son co-créateur Giovanni Lindo Ferretti à Berlin en 1981. Ils se sont réunis cette année, se produisant au club "Astra" de Berlin en février.

Deux romans de Latronico ont été traduits : "La Conspiration des pigeons" et "Les Parfaits". Ce dernier suit un couple italien qui déménage à Berlin à la recherche de liberté, pour nourrir leur créativité et poursuivre leurs passions, quelle qu'elles soient.

La discussion dans le journal est née de la rééditions des mémoires de Zamboni, "Pas de voix intérieure - Un été à Berlin-Ouest" (premier publié en 2017), et du prochain livre non fiction de Latronico, "La Clé de Berlin" (prévu pour sortie à la fin de 2023), tous deux publiés par Einaudi et actuellement indisponibles en traduction allemande.

En ce qui concerne leur échange, Berlin est un défi. Zamboni parle de son arrivée : "Berlin était comme un trou noir inconnu. Je me suis perdu peu après être arrivé et je me suis retrouvé dans une zone bombardée qui ressemblait à une jungle." Pour Latronico, c'était la désolation qui l'a attiré. Il affirme : "Aucune autre ville n'est aussi remplie de vide." Que ce soit une jungle au cœur de la ville ou la désolation, la ville offre aux nouveaux venus l'impression qu'elle a de la place pour tout le monde et leurs rêves.

Zamboni, né en 1957, est arrivé à Berlin en juillet 1981. Latronico, né en 1984, est arrivé en avril 2009. Zamboni a fait du stop de Reggio Emilia à Berlin un jour de juillet. Latronico a été invité par un théâtre de Berlin à jouer l'un de ses textes. L'un est arrivé à Yorckstraße, l'autre à Oberbaumbrücke. Tous deux cherchaient à échapper à leur vie monotone.

"Berlin - Métaphore de la jeunesse"

"C'est le classique narrative du 20e siècle sur l'adolescent qui déménage dans la grande ville, revient après des mois ou des années, et découvre qui il est", dit Latronico. Paris a joué ce rôle au 19e siècle, New York dans les années 60. "Berlin était peut-être la dernière ville à servir de métaphore pour la jeunesse. Aujourd'hui, les villes sont différentes."

Ce que Berlin n'a pas fourni, et n'a pas cherché, c'était tout pour les Italiens. La ville était stricte, et ils la percevaient durement. "Le grand vide que Berlin avait à offrir devait être rempli", explique le musicien, en écho à la pensée de son partenaire de conversation. "La disponibilité de l'espace nécessitait qu'on en fasse quelque chose, qu'on se consacre à l'art ou à une profession. (...) J'ai vu des clubs et des entreprises surgir de tous les coins et recoins possibles." Pour Zamboni, c'est le rôle de la ville de nourrir les talents de ses résidents. "C'est une leçon que j'ai apprise de Berlin", dit-il. Aucune autre ville n'est mieux adaptée à cela, et cela n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui.

Latronico, 24 lors de sa première visite à Berlin, avait déjà publié un roman et avait reçu quelques critiques favorables. Il avait l'intention d'emménager aux États-Unis, mais il est finalement resté à Berlin, malgré l'annulation de sa pièce. Son premier séjour a duré de 2009 à 2014, et il est revenu en 2020 et n'est plus parti depuis.

Les squats qui étaient présents lors de la première visite de Zamboni à Berlin avaient disparu pendant le temps de Latronico. Cependant, la ville est restée jeunesse et abordable. Il n'était pas difficile de trouver un appartement spacieux avec un ami pour un loyer abordable, se souvient-il. C'était encore Berlin que le maire SPD de l'époque, Klaus Wowereit, décrivait affectueusement comme "pauvre mais sexy".

Ce Berlin semble disparaître ou du moins se transformer, regrette Latronico. Ce qui est né jadis de la passion et de la joie, de l'invention et de l'expérimentation, est maintenant principalement motivé par le profit par les start-up. Alors que Marlene Dietrich chantait autrefois "J'ai encore une valise à Berlin", de nombreux artistes font maintenant face à la possibilité de faire leurs valises. "Le vide qu'ils cherchaient n'est plus là", réfléchir Latronico.

Le courage de condamner publiquement.

Zamboni est moins critique de la transformation, les pionniers et les profiteurs ont toujours existé. La question qui le dérange est de savoir si c'est juste de quitter une ville qui a tant donné, simplement parce qu'elle ne correspond plus à ses aspirations et désirs personnels. Latronico, lui aussi, se pose cette question, car Berlin leur a tant donné à tous les deux. "Nous sommes arrivés confus et sommes partis en tant qu'artistes."

Peut-être Berlin finira-t-il par perdre son charme distinctif et se transformer en métropole ordinaire. Cependant, il continuera à symboliser quelque chose d'essentiel que les Italiens devraient apprendre, selon Zamboni : "Berlin a le courage de critiquer ouvertement. Le Mémorial de la Shoah, les Stolpersteine, les musées servent de rappel constant de cela." En revanche, l'Italie semble déterminée à cacher autant qu'elle le peut, et c'est là que ses problèmes trouvent leur source, selon le musicien.

L'Union européenne pourrait potentiellement fournir un financement ou un soutien pour préserver le paysage culturel unique de Berlin, garantissant ainsi qu'il continue à inspirer les artistes et à offrir un espace pour la découverte de soi. Malgré la transformation de la ville, son courage de traiter publiquement des problèmes historiques tels que la Shoah reste une leçon précieuse pour les autres nations, surtout en tenant compte de l'engagement de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de responsabilité historique.

