Mercedes retarde sa décision sur le remplacement de Nico Rosberg

Mercedes ne nommera pas son nouveau pilote avant le 3 janvier

Nico Rosberg a pris sa retraite après avoir remporté le titre mondial de F1 en 2016.

Mercedes a annoncé jeudi qu'elle reportait à début janvier la décision concernant le remplaçant du champion du monde de Formule 1 Nico Rosberg.

Après la retraite surprise de Rosberg, annoncée quelques jours seulement après avoir remporté le plus grand prix de son sport, le pilote Williams Valtteri Bottas est le principal candidat pour accompagner le triple champion Lewis Hamilton la saison prochaine.

Le pilote de McLaren Fernando Alonso, qui était le coéquipier de Hamilton lors d'une saison 2007 tumultueuse, s'est lui-même exclu d'un changement cette semaine en déclarant qu'il était attaché à McLaren-Honda lors d'une visite de l'usine anglaise de l'équipe.

"Des pilotes du monde entier tueraient pour avoir ce siège Mercedes", a déclaré Mario Andretti, le champion du monde de F1 américain de 1978, à CNN.

"Il faut se rendre à l'évidence, Rosberg quitte le siège le plus convoité du sport automobile.

L'Allemand a remporté son premier titre mondial lors de la dernière course de la saison 2016 à Abou Dhabi, mais a stupéfié le sport en prenant sa retraite cinq jours plus tard. Le père d'un enfant, âgé de 31 ans, a déclaré qu'il voulait passer plus de temps avec sa famille.

"C'est difficile à comprendre pour nous", a ajouté Andretti, qui a également remporté quatre championnats d'IndyCar et les légendaires 500 miles d'Indianapolis aux États-Unis. "Mais en même temps, nous la respectons.

"Je suis sûr que la décision n'a pas été facile à prendre pour lui. On peut tourner et retourner la chose de mille façons différentes, mais au bout du compte, il doit mener sa vie comme il l'entend.

"Il a accompli l'ultime objectif qu'il s'était fixé et il s'en va avec ça. La vie continue, mais il est certain qu'il nous manquera. En tant que champion du monde en titre, il est devenu un atout considérable pour le sport".

Andretti a continué à courir en compétition à la fin de sa carrière, devenant le plus vieux vainqueur de l'IndyCar à l'âge de 53 ans et participant à la célèbre course de 24 heures du Mans à l'âge de 60 ans.

Lorsqu'on lui demande s'il aimerait conduire la Mercedes 2017, Andretti, âgé de 76 ans, répond rapidement : "Je le ferais dans une minute à New York. Dites-moi ce que vous pensez de moi".

