Mercedes présente le modèle pionnier de réservoir électrique eActros600, un véhicule électrique.

À l'ère actuelle, la mobilité électrique est devenue omniprésente, avec des véhicules allant des bicyclettes aux camions qui adoptent cette technologie respectueuse de l'environnement. Mercedes est à la tête de la révolution dans les transports de longue distance, prévoyant d'électrifier l'Actros et de s'éloigner des carburants fossiles et des émissions locales. Le puissant camion électrique est sur le point de faire ses débuts sur les routes.

La révolution a commencé avec un véhicule électrique de luxe, il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, la mobilité électrique a envahi les rues, même dans le domaine des véhicules poids lourds. À mesure que les constructeurs automobiles se tournent vers l'énergie électrique, les géants de l'industrie du transport de marchandises les imitent.

Mercedes, connue pour son innovation, prévoit de lancer le premier camion électrique de longue distance, l'eActros600, avant la fin de l'année. Cependant, comme dans le cas des voitures électriques, le progrès a un coût. Le camion électrique est estimé à environ deux fois plus cher que son homologue diesel.

Des dimensions hors du commun

Pour transporter des charges allant jusqu'à 40 tonnes, les constructeurs de camions opèrent dans une autre catégorie. Les deux moteurs électriques, reliés à l'essieu arrière par une boîte de vitesses à quatre rapports, génèrent une puissance combinée de 600 kW/816 ch. C'est bien plus que dans la plupart des voitures haut de gamme.

Alors que les constructeurs automobiles se vantent de tailles de batterie de 100 kWh, l'Actros utilise trois blocs de 207 kWh chacun, ce qui représente environ 600 kWh d'énergie utilisable, permettant au camion de parcourir jusqu'à 500 kilomètres dans les meilleures conditions.

Recharge - pas seulement une pause, mais une expérience

Impressionnant en soi, cela ne suffit pas pour un service complet ou une opération 24h/24. C'est pourquoi la recharge n'est pas traditionnelle, mais innovante. Actuellement, l'Actros se recharge à 400 kW, plus vite que la plupart des voitures particulières. Et dès que les opérateurs de réseau installeront des bornes de recharge à haute puissance, l'Actros sera mis à niveau pour la recharge en mégawatts, permettant de passer de 20 % à 80 % en seulement 30 minutes. Même pendant le temps de pause obligatoire pour les conducteurs de camions, suffisamment de charge est fournie pour tenir le reste du service.

Conduite - comme une voiture compacte

Les spécifications techniques sont étonnantes ou intimidantes, selon la perspective. Mais une fois que l'on est à l'aise dans le siège suspendu à l'air et que l'on s'habitue au volant horizontal, on découvre la surprise : Despite its size and weight, the colossal truck drives like a compact car.

With just the little finger and the big toe, the truck can maneuver inclines effortlessly, enter the highway smoothly, and conquer narrow roads without fear. The impressive silence of the electric engine is only broken by the occasional turn and monitor check on the digital exterior mirrors.

Freinage - la twist électrique

Les véhicules électriques nécessitent également que les conducteurs s'adaptent au freinage. Alors que les camions traditionnels utilisent le levier sur le volant, appelé ralentisseur, pour freiner, les moteurs électriques de l'Actros fournissent une quantité importante de puissance de freinage, économisant sur les pièces d'usure comme les disques de frein. De plus, l'état de la charge de la batterie augmente avec le freinage, en fonction du terrain et de la charge.

En conclusion : le choix supérieur

L'Actros électrique n'est pas seulement propre, il offre également de meilleures dynamiques de conduite et plus de confort dans la cabine - ce qui en fait le camion de longue distance supérieur. Selon la recherche de marché de Mercedes, au moins deux tiers des clients peuvent couvrir une journée de distance avec une autonomie de 500 kilomètres. Cependant, comme pour les autres véhicules électriques, il y a un hic - le prix. L'eActros coûte environ deux fois plus cher qu'un diesel, à partir d'environ 250 000 euros.

Cependant, malgré le coût élevé, les camions électriques offrent de nombreux avantages. Ils sont exonérés de péage de camion, et le gouvernement soutient l'extension des stations de charge privées. De plus, l'eActros a une durée de vie quatre fois plus longue qu'une voiture particulière et peut récupérer son investissement grâce à des coûts d'exploitation plus faibles. Enfin, les camions électriques offrent un environnement plus propre et de meilleures conditions de travail.

Dans le monde des véhicules poids lourds, les constructeurs de camions traditionnels commencent à adopter l'énergie électrique, suivant l'exemple des constructeurs automobiles. D'autres véhicules, y compris les camions poids lourds, sont maintenant électrifiés pour réduire les émissions locales et contribuer à un avenir plus durable.

Le système de recharge innovant des camions électriques comme l'eActros permet une recharge rapide, même pendant les temps de pause obligatoires pour les conducteurs. Les bornes de recharge à haute puissance, une fois installées, permettront au camion de passer de 20 % à 80 % en seulement 30 minutes.

