Mercedes écope d'une amende de près de 25 000 dollars pour le pied de nez de Lewis Hamilton au Grand Prix de Singapour

Les pilotes ont longtemps été interdits de porter des bijoux pour des raisons de sécurité et, bien que la règle ne soit pas nouvelle, la FIA - l'organe directeur du sport - l'a renforcée cette saison, ce qui a d'abord frustré Hamilton.

Le Britannique, qui a de multiples piercings, a été convoqué par les commissaires avant les qualifications de samedi après avoir porté un bijou.

Hamilton a expliqué qu'il avait développé une infection après avoir retiré le piercing plus tôt dans la saison et qu'il avait une lettre de son médecin lui conseillant de le garder.

Mercedes a cependant été condamnée à une amende pour avoir soumis des documents incorrects indiquant que Hamilton respectait l'interdiction de porter des bijoux.

"Je n'essayais pas de faire une déclaration", a déclaré un Hamilton exaspéré aux journalistes avant la course de dimanche.

"J'ai mes bijoux et mon clou de nez depuis des années et, évidemment, nous avons eu toute cette agitation au début de l'année.

"A l'époque, il était soudé et ne pouvait donc pas se détacher. Ils m'ont donné, à l'époque pour de nombreuses courses, une exemption pour que je puisse trouver une solution.

"Puis je suis allé le faire enlever et j'ai essayé de trouver une solution, en l'insérant et en le retirant. Il s'est infecté à cause de cela et j'ai continué avec cette infection. J'ai eu une cloque de sang et une plaie sur le nez.

"C'est fou qu'on doive parler de quelque chose d'aussi petit. Je fais abstraction de tout le reste. À ce stade, je ne m'en soucie pas vraiment pour être honnête".

Hamilton a également remis en question la crédibilité de la règle, se demandant comment quelque chose d'aussi petit pouvait constituer un problème de sécurité.

Selon lui, les officiels avaient déjà expliqué que le crampon de nez était dangereux en raison de la façon dont le métal conduirait la chaleur si un incendie se déclarait dans la voiture.

"Notre fermeture éclair est en métal, notre boucle autour, notre casque est en métal, nous avons les fils qui contiennent du métal", a ajouté Hamilton samedi. "Je ne sais pas, c'est un peu idiot.

Sur la piste, Hamilton a connu une course difficile dimanche, chutant de la troisième place sur la grille à la neuvième, après avoir commis des erreurs coûteuses. Il occupe désormais la sixième place du classement des pilotes avec 170 points, loin du total du leader du championnat, Max Verstappen, qui compte 341 points.

Le Britannique se rendra maintenant au Japon pour la prochaine course, le 9 octobre, en espérant que sa voiture et ses performances s'améliorent.

Source: edition.cnn.com