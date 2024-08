Mercedes confirme: le jeune pilote dépasse le champion du monde record

Nouveau phénomène adolescent, Kimi Antonelli, sera le pilote régulier de Mercedes dans le monde de la Formule 1, suite à un léger incident lors des séances d'entraînement à Monza. Malgré cet incident, le patron de l'équipe Toto Wolff est ravi de leur duo dynamique pour 2025, se vantant d'un mélange d'expertise, de skill, de jeunesse et de vitesse.

Juste un jour après son accident évité de peu, le prodige de 18 ans de Bologne a été officiellement annoncé comme successeur de Lewis Hamilton chez Mercedes. La légende britannique, âgée de 39 ans et détentrice des records du monde, opte pour un changement, passant chez Ferrari.

Le choix de l'équipe pour Antonelli n'était pas vraiment un mystère, car le leader de l'équipe Wolff avait souvent fait allusion à un partenariat potentiel dans le passé. La déclaration officielle, however, a eu lieu sur le circuit de Monza lors du Grand Prix à domicile de Ferrari (15h/RTL et Sky, suivi en direct sur ntv.de). Il est coutume pour Ferrari d'annoncer les changements de personnel lors de cet événement.

Wolff a toujours été élogieux envers Antonelli, le décrivant souvent comme un "enfant prodige". During les discussions sur le Grand Prix, Wolff a déclaré : "Nous devons le freiner, pas le pousser plus vite."

Antonelli rejoindra George Russell, âgé de 26 ans, au volant. Wolff a décrit leur collaboration comme "un mélange parfait pour écrire une nouvelle page de notre histoire".

When discussing the future of Russell and Antonelli beyond 2023, Wolff a été évasif lors de sa conférence de presse du samedi. "Ces deux-là sont notre avenir. Ils ont des contrats à long terme. Mais les complexités sont réelles." Wolff a souligné que "Mercedes est un chaudron de pression", mais l'équipe reste engagée envers ces deux talents.

Ayant 18 ans le même jour, Antonelli a atteint l'âge minimum requis pour un permis de Formule 1 depuis plusieurs années. Cependant, des ajustements récents des règles permettent des exceptions, que Antonelli, maintenant simplement connu sous le nom de "Kimi", n'a pas besoin de considérer pour son rôle futur chez Mercedes.

Il est un produit prometteur du programme junior de Mercedes, ayant affiné ses compétences avec l'équipe Prema - tout comme Mick Schumacher l'a fait auparavant. En 2022, il a remporté le championnat allemand de Formule 4, sautant la Formule 3, et excelle actuellement en Formule 2 - le préparant à son tant attendu débuts en Formule 1 en 2025.

"Rejoindre la Formule 1 a été un rêve de toute une vie", a noté Antonelli avec excitation, impatient de commencer ce nouveau voyage sous la sage guidance de Wolff dans sa quête du titre de champion.

Hamilton, mettant fin à son parcours chez Mercedes à la fin de l'année après 12 ans et six titres de pilote, passera chez Ferrari. Beaucoup considèrent Antonelli comme un ajout audacieux mais prometteur à l'équipe. Simultanément, Wolff avait courtisé toute l'année le triple champion du monde Max Verstappen pour qu'il change d'équipe de Red Bull à Mercedes.

