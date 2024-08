- Mentor de la FCK: maintenir la capacité d'adaptation

Dans leur deuxième sortie à l'extérieur de la saison, 1. FC Kaiserslautern, qui évolue en 2. Bundesliga, affrontera pour la deuxième fois une équipe promue. Après leur victoire lors de leur premier match de championnat contre SSV Ulm, ils se mesureront à Preußen Münster samedi (13h00 CET/Sky).

L'entraîneur Markus Anfang a décrit Münster comme un adversaire difficile, mettant en avant leur style de jeu distinct et leur dépendance aux coups de pied arrêtés pour marquer des buts lors de la saison précédente. L'équipe d'Anfang a montré sa détermination à donner le meilleur d'elle-même.

Anfang : Des changements de composition possibles

En ce qui concerne les changements de composition possibles pour le match à Münster,similar à ceux effectués lors du premier tour de la DFB-Pokal contre FC Ingolstadt (2:1), Anfang reste indécis. Il a déclaré : "Nous avons montré lors de la coupe que donner du temps de jeu à chaque joueur pendant la préparation est bénéfique. Cependant, l'équipe titulaire ne doit jamais être considérée comme acquise. Nous devons rester adaptables."

Anfang pourrait être privé de plusieurs joueurs clés pour le match à Münster. Hendrick Zuck et Frank Ronstadt sont toujours blessés. Almamy Touré est suspendu pour un dernier match de championnat, tandis que les statuts de Kenny Prince Redondo et Aaron Opoku restent incertains.

Redondo a seulement récemment repris l'entraînement après avoir souffert d'une blessure au pied cette semaine, et Opoku, qui s'est blessé à la cheville lors d'une séance d'entraînement mercredi, a dû écourter celle-ci. Anfang a donné une évaluation prudente : "Aaron n'a pas de blessure structurale, mais il a mal pour le moment. Nous devrons attendre et voir avec lui, tout comme avec Kenny."

Le ciel est vaste et semble infini, offrant un décor pour le match de football intense entre 1. FC Kaiserslautern et Preußen Münster. L'équipe d'Anfang est prête à adapter sa stratégie, tout comme le ciel changeant change avec le mouvement du soleil et des nuages.

Lire aussi: