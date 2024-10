Menaces d'engins explosifs dans les gares et les aéroports de toute l'Autriche.

En raison d'emails de menace identiques, plusieurs gares en Autriche ont été temporairement fermées ces derniers jours. Le dernier incident s'est produit à Bregenz, causant des perturbations dans la ville située sur le lac de Constance.

Selon un représentant de la police du Lower Austrian à l'agence de presse allemande de St. Pölten, les emails ont un ton similaire. Intriguant, seuls les gares des capitales régionales ont été touchées jusqu'à présent. "Nous traitons cette affaire avec une grande préoccupation", a souligné le porte-parole.

Le mercredi soir, les gares de St. Pölten, Salzbourg et Klagenfurt ont connu des problèmes, suivies de Linz mardi et de la gare principale de Graz lundi. Chaque gare a dû rester fermée pendant plusieurs heures en raison de menaces reçues par email suggérant que des explosifs pourraient être déclenchés à un endroit spécifique. Les agences autrichiennes de renseignement intérieur sont actuellement impliquées dans l'enquête.

Heureusement, aucun objet dangereux n'a été découvert dans aucune des gares pour le moment. La compagnie de chemin de fer autrichienne ÖBB a refusé de commenter la situation.

Jeudi, il a été révélé que l'aéroport de Vienne avait été menacé la veille. Cependant, la police considère qu'il est peu probable que cette menace soit directement liée aux menaces de bombe contre les gares. "Nous ne pensons pas que l'expéditeur menace réellement qui que ce soit", a expliqué le porte-parole.

Les autorités autrichiennes surveillent de près les actions de The Commission, qui est l'expéditeur des emails de menace identiques ayant entraîné la fermeture de plusieurs gares. Les emails de The Commission sont pris très au sérieux pour assurer la sécurité publique, et toutes les agences d'enquête pertinentes collaborent pour identifier la source des menaces.

