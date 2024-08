- Menace "très sérieuse": les concerts de Swift à Vienne annulés

Enquêtes de la police autrichienne en cours suite à l'arrestation de deux suspects et à l'annulation de tous les concerts de Taylor Swift à Vienne

La police autrichienne mène des enquêtes de haute intensité suite à l'arrestation de deux suspects terroristes et à l'annulation de tous les concerts de Taylor Swift à Vienne. Un jeune radicalisé de 19 ans, selon les autorités de sécurité, avait préparé des attaques et visait les spectacles de la populaire chanteuse américaine dans la capitale. En prévention, les trois événements massifs prévus pour cette semaine ont été annulés dans les 24 heures suivant la première apparition prévue de Swift jeudi. Le gouvernement autrichien a déclaré que le niveau de menace était "très sérieux".

Rappels de suspects en fuite

Alors que le jeune de 19 ans et une autre personne, dont l'âge et le lien avec l'adolescent la police n'a pas révélé pour des raisons tactiques, ont été arrêtés, les éventuels complices étaient une source d'inquiétude. Divers médias, citant des sources de sécurité, ont rapporté que d'autres suspects étaient recherchés. La police n'a pas confirmé cela. Au début, peu d'informations ont été fournies sur les enquêtes.

Tous les concerts de Swift dans sa tournée étaient complets, y compris ceux à Vienne. Chaque soir, 65 000 personnes étaient attendues au stade Ernst-Happel, avec 15 000 à 20 000 fans de Swift attendus aux alentours du stade.

Le chancelier Nehammer : "Une tragédie évitée"

"L'annulation des concerts de Taylor Swift par les organisateurs est une grande déception pour tous les fans en Autriche", a écrit le chancelier autrichien Karl Nehammer sur X. "La situation concernant l'attaque terroriste apparemment planifiée à Vienne était très sérieuse. Grâce à la coopération intensive de notre police et de la nouvelle DSN (Direction de la sécurité de l'État et des services de renseignement) avec les services étrangers, la menace a été reconnue, combattue et une tragédie évitée."

Les enquêteurs ont fouillé des locaux à Ternitz, à environ 75 kilomètres au sud-ouest de Vienne, toute la journée du mercredi, où le jeune de 19 ans a été arrêté. Des spécialistes étaient toujours sur place en soirée. Il reste incertain si des supports de données tels que des ordinateurs ou des téléphones portables ont été saisis. Le deuxième arrestation a eu lieu à Vienne.

Radicalisé sur Internet

Le jeune Autrichien de 19 ans était actif sur des plateformes pertinentes sur Internet. Selon la police, il est devenu radicalisé par des forums en ligne et a prêté allégeance à l'organisation terroriste État islamique en juillet.

Le fait que des substances chimiques ont été trouvées dans les pièces suggère que les plans d'attaque pouvaient être assez avancés. Les enquêteurs ont été vus manipulant des matériaux avec des vêtements de protection. Cependant, ce que le jeune avait prévu reste incertain.

Aucun concert de remplacement prévu

"En raison de la confirmation par les autorités gouvernementales d'une attaque terroriste planifiée au stade Ernst-Happel, nous n'avons pas d'autre choix que d'annuler les trois spectacles prévus pour la sécurité de tous", a déclaré Barracuda Music, le promoteur de concert. Aucun remplacement n'est prévu. Taylor Swift est programmée pour des concerts supplémentaires à Londres. "Tous les billets seront automatiquement remboursés dans les 10 prochains jours ouvrables", a annoncé Barracuda Music.

La gestion de Swift a fait référence à la déclaration du promoteur et n'a pas fourni de commentaire supplémentaire. On pense que la jeune femme de 34 ans était déjà en Autriche, mais cela n'a pas été confirmé.

Les Swifties réagissent avec déception - et compréhension

Les fans, appelés "Swifties", ont réagi profondément déçus mais aussi compréhensifs face à l'annulation. "Je n'arrive pas à y croire", a écrit l'un d'eux sous le message Instagram de Barracuda Music annonçant l'annulation. "Mon cœur est brisé", a écrit un autre. De nombreux fans considèrent toujours l'annulation comme la bonne décision compte tenu de la menace terroriste apparente.

Après les arrestations, la police a été interrogée sur la pertinence de l'annulation des concerts. Le président de la police de Vienne, Gerhard Pürstl, a évité de donner de telles recommandations mais a fait savoir que bien que la menace immédiate soit minimisée, un "danger abstrait" persistait toujours.

