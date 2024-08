- Menace de bombe: la police déployée dans les écoles

Menaces à la bombe perturbent les opérations dans quatre écoles de Saxe-Orientale

Mercredi matin, la police a réagi à des incidents dans deux écoles de Görlitz et une à Bautzen et Lauta après avoir reçu des menaces à la bombe par e-mail pendant la nuit. Les écoles ont été fouillées et déclarées sûres par la police. Les enseignants avaient déjà évacué les élèves à l'arrivée de la police.

Les premières enquêtes suggèrent que les menaces n'étaient pas crédibles, mais certaines écoles ont tout de même suspendu leurs activités par précaution. La police continue d'enquêter. Les écoles de Saxe avaient rouvert lundi dernier après les vacances.

Plusieurs incidents également signalés en Thuringe

La Thuringe a connu plusieurs menaces à la bombe au début de l'année scolaire la semaine dernière. Des e-mails identiques ont été envoyés depuis la même adresse à plusieurs écoles. Les élèves et les enseignants ont été évacués, et les bâtiments ont été fouillés, avec l'intervention de chiens renifleurs. Aucun explosif n'a été trouvé.

Une autre menace a été reçue à la Gutenberg-Gymnasium d'Erfurt pendant les mêmes incidents en Saxe-Orientale. L'école a été évacuée et bouclée Immediately. La journée scolaire est suspendue jusqu'à nouvel ordre.

