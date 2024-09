"Même si vous désapprouvez le système politique chinois, ils ont compris sa nécessité"

Dans les élections allemandes de l'Est, les électeurs votent indirectement contre la coalition du feu tricolore. Pour la première fois, une fermeture d'usine en Allemagne est discutée chez VW. Suddenly, un pont à Dresde s'effondre sans avertissement. S'agit-il d'un signe de l'état fragile de l'Allemagne? "VW sert de représentation de ce qui se passe lorsque des individus ou des industries ne restent pas conscients des tendances futures", déclare David Wortmann. Malgré cela, le consultant en affaires et investisseur reste optimiste quant à l'avenir dans le "laboratoire climatique" de ntv. "Il y a un certain décalage entre la perception publique et la réalité", déclare Wortmann. Il suggère que l'Allemagne devrait surmonter sa position craintive et diversifier son économie: "Nous avons encore une expertise exceptionnelle et un paysage de recherche robuste."

ntv.de: Comment va l'Allemagne?

David Wortmann: Le message clé est: l'Allemagne vacille au bord du gouffre. L'effondrement du pont de Dresde, les défis chez VW et les grandes crises telles que le changement climatique. Cependant, je suis un optimiste, peut-être même de manière intentionnelle. Ignorer ces problèmes a un coût élevé. En réalité, il se passe beaucoup de choses dans le monde. Je reste donc optimiste quant à l'avenir.

La plupart des gens dans les sondages expriment des opinions différentes, ils craignent les pertes.

Il y a un décalage entre la perspective des gens et les faits, par exemple en ce qui concerne les énergies renouvelables. On a prétendu à une époque, et on le fait parfois encore, que c'était un moyen cher de produire de l'énergie. Ce n'est pas le cas. L'énergie éolienne ou solaire s'avère être les formes les moins chères de production d'électricité, même dans un pays comme l'Allemagne, qui n'est pas particulièrement ensoleillé ou venté. Cependant, certaines personnes croient toujours que l'électricité est trop chère en raison de l'influence de certaines figures populistes.

Mais les problèmes de VW ne sont pas dus aux mauvaises ventes de voitures électriques. VW n'est pas un cas isolé, car de nombreux emplois bien rémunérés dans de grandes entreprises sont menacés.

VW représente ce qui se passe lorsque des acteurs individuels ou des industries ignorent les développements futurs. Vous n'avez peut-être pas de sympathie pour le système politique du gouvernement chinois, mais la Chine a compris l'importance d'investir lourdement dans l'expansion de l'énergie renouvelable et de la mobilité électrique. Elon Musk, que vous aimiez ou non, a créé un nouveau marché et une entreprise réussie avec Tesla.

N'est-ce pas les mauvaises ventes de voitures électriques qui causent les problèmes de VW?

Des fabricants comme Tesla ont initialement ciblé le segment de marché haut de gamme avec leurs offres, comme la Roadster ou la Model S, destinées aux clients prêts à payer plus. Ils sont ensuite passés à la production de masse. VW opère dans le segment bas de gamme, où la société a eu du mal à fournir une alternative électrique convaincante en raison du coût élevé des voitures électriques et de leur ajustement dans le portefeuille de Volkswagen.

VW est-il à blâmer?

Cela serait simplifier la situation. Tous les fabricants de voitures et la société ont débattu du type de carburant pour l'avenir. Initialement, l'accent était mis sur le diesel propre, puis il a été déplacé vers les E-carburants ou l'hydrogène. Cette confusion a dépassé les consommateurs, qui ne savaient pas quelle voiture acheter.

Et que devrait-on faire avec VW maintenant? Fermer les usines allemandes et licencier les travailleurs, ou opter pour la semaine de travail de quatre jours qui est financièrement inaccessible?

Je ne suis pas dans le conseil d'administration de VW, mais je recommanderais de se concentrer sur les investissements dans de nouvelles technologies de propulsion. Bien sûr, cela pourrait signifier la fermeture des usines spécialisées dans la technologie obsolète.

N'étions-nous pas déjà à ce point? Herbert Diess, qui a précédé Oliver Blume en tant que PDG de VW, a échoué avec sa stratégie cohérente de voiture électrique, même avec les syndicats.

Cette stratégie aurait dû être mise en œuvre de manière cohérente, même si Diess était en retard sur le sujet. Si cela avait été le cas, Volkswagen serait dans une position différente aujourd'hui. Mais c'est de l'eau sous les ponts. Cette transformation, de A en B vers quelque chose de mieux, se poursuit, mais maintenant avec plus de perturbations: temporairement, le personnel peut devoir être réduit pour investir dans le nouveau secteur.

Si vous écoutez les déclarations du PDG de Volkswagen, Blume, les problèmes ne sont pas résolus par une voiture électrique abordable. Il semble y avoir un problème fondamental. BMW et Daimler ne sont que marginalement mieux lotis.

Le gouvernement allemand cherche à guider l'Allemagne vers l'avenir. Malheureusement, la coalition du feu tricolore a rencontré des désaccords sur la manière d'y parvenir. C'est la question centrale de notre temps. Aux États-Unis, ils ont décidé d'un grand mouvement avec l'Inflation Reduction Act, fournissant des milliards de subventions pour soutenir les technologies futures. La Chine a une approche différente et une structure de coûts. L'Europe doit trouver une solution.

Herbert Diess critique la coalition du feu tricolore pour les problèmes de VW, en invoquant l'absence de directives claires. Êtes-vous d'accord?

Absolument. Les gens ont besoin de directives, de motivation, d'inspiration et d'une communication claire. Cependant, le Chancelier fédéral n'est pas connu pour ses compétences en communication exceptionnelles, et ce trio n'a pas encore trouvé un langage commun. La politique, selon moi, consiste non pas toujours à mettre en œuvre les changements que les gens veulent, mais plutôt ce qui est nécessaire pour le bien commun, même si c'est difficile sur le moment et nécessite de reconstruire. Ce type de leadership manque actuellement en politique, tandis que l'économie a déjà fait quelques progrès dans ce domaine.

Où, par exemple?

L'industrie de l'acier est sous une forte pression, en particulier de la Chine. Les coûts de neutralisation du carbone et de production d'acier vert en Allemagne sont considérablement élevés. Cependant, ils sont déterminés à produire de l'acier vert dans leurs installations allemandes à l'avenir.

Bien que nous ne voulions pas sous-estimer l'importance de l'industrie de l'acier, il est peu probable qu'elle détermine la santé économique de l'Allemagne dans les 15 prochaines années. Ce rôle semble revenir aux grandes entreprises comme VW. N'êtes-vous pas inquiet que nous ayons déjà perdu du terrain face aux géants comme la Chine, avant d'avoir élaboré une stratégie pour l'avenir?

Le secteur automobile sature l'économie allemande, mais peut-être est-il temps d'élargir nos horizons, de surmonter cette anxiété et de recentrer notre attention sur des domaines où nous excellons.

Et ces secteurs-là?

Il existe une vaste industrie axée sur les énergies renouvelables. En ce qui concerne l'électrolyse et l'hydrogène vert, nous avons actuellement un avantage en Europe.

N'est-ce pas encore tôt pour l'hydrogène vert?

C'est precisely pour cette raison que nous ne pouvons pas ignorer ce secteur. L'hydrogène vert recèle un immense potentiel pour les années à venir. Nous pourrions également contribuer de manière significative à d'autres chaînes de valeur des véhicules électriques, telles que l'infrastructure de recharge. Malgré les revers dans le redémarrage de l'industrie solaire allemande, notre puissance de recherche et notre expertise dans les énergies renouvelables demeurent solides. Je conserve un regard positif, car ce n'est pas le moment de se dérober.

Entretien entre Clara Pfeffer et Christian Herrmann avec David Wortmann. La discussion a été raccourcie et simplifiée pour une meilleure compréhension. L'entretien intégral est disponible dans le podcast "Klima-Labor".

Des fabricants comme VW rencontrent des défis en ignorant les tendances futures de l'industrie automobile. Le gouvernement allemand doit trouver une solution pour guider le pays vers l'avenir et diversifier son économie, car compter trop sur des industries comme l'automobile pourrait conduire à perdre du terrain face à des géants comme la Chine.

Lire aussi: