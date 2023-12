Même Maradona aurait été fier", déclare l'entraîneur après la victoire 6-1 de Naples sur l'Ajax en Ligue des champions

L'équipe italienne a été menée au score dès le début du match sur un but ricochet de Mohammed Kudus, mais elle a répondu en démolissant les hôtes grâce à une performance impressionnante.

Des buts de Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski, Khvicha Kvaratskhelia et Giovanni Simeone ont complété un beau doublé de Giacomo Raspadori pour réduire au silence la Johan Cruijff Arena et permettre à Naples de conserver son avance de 100 % dans la campagne de Ligue des champions de cette saison.

"Nous avons fait un grand match. Nous avons montré ce dont nous sommes capables. Même Maradona aurait été fier de nous", a déclaré Spalletti aux journalistes après le match.

Maradona, qui est décédé en 2020, n'est jamais loin de l'esprit des supporters de Naples, après avoir inspiré le club dans sa période la plus faste.

Le club n'a pas remporté de championnat depuis 1987 et 1990, lorsque Maradona était à son apogée, mais la performance réalisée à Amsterdam fait rêver les supporters d'un nouvel âge d'or.

Spalletti, cependant, essaie de garder les pieds sur terre malgré un début de Serie A sans défaite.

"Un match ne change pas la vie. C'était une excellente performance. C'est très agréable de gagner comme ça, mais il faut maintenant penser au prochain match. Il y a des équipes en Serie A qui se débrouillent très bien", a-t-il ajouté.

Si Maradona était la star de sa génération, l'attaquant géorgien Kvaratskhelia pourrait bien être la star de celle-ci.

Le joueur de 21 ans, qui a marqué son premier but en Ligue des champions contre l'Ajax, a rejoint le club cette saison après un bref passage dans le club géorgien du Dinamo Batumi.

Il avait auparavant impressionné le club russe de Rubin Kazan, mais son contrat a été suspendu au moment de l'invasion de l'Ukraine.

Sa rapidité et son sens de l'attaque ont amené les supporters à faire le parallèle avec Maradona, ce qui lui a valu le surnom de "Kvaradona".

Bien qu'il ait marqué six buts en 11 apparitions avec Naples et qu'il suscite l'intérêt des plus grands clubs européens, Kvaratskhelia ne cherche qu'à poursuivre son développement.

"Je ne peux pas me rapprocher de Maradona, mais je vais tout donner pour devenir un grand joueur pour ce club", a-t-il déclaré aux journalistes le mois dernier.

L'Ajax, quant à lui, devra panser ses plaies après une rencontre meurtrière.

Le capitaine Dusan Tadić a rejeté la responsabilité de la défaite sur un été mouvementé, qui a vu de nombreux joueurs expérimentés quitter le club sur le marché des transferts.

"Nous avons sept ou huit nouveaux joueurs. Lorsque vous perdez autant de joueurs, cela devient un peu difficile ", a déclaré Tadić, qui a été expulsé en fin de match.

"Il faut alors plus de matches pour donner du rythme à l'équipe".

Naples a l'occasion d'assurer sa place en huitième de finale de la Ligue des champions lorsqu'il accueillera l'Ajax au match retour le 12 octobre, mais il se concentrera d'abord sur son prochain match de championnat contre Cremonese dimanche.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com