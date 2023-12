Melo Anthony, star de la NBA, lance une collection de vêtements de ville à l'occasion de la Semaine de la mode de New York.

Présentés lors d'un défilé numérique en 3D dans le cadre de la semaine de la mode de New York, les sept modèles, rassemblés sous le thème de la collection "A Black Future", se sont promenés comme des avatars dans un espace noir dans une courte vidéo en ligne. Les tops marquent le lancement de la nouvelle initiative d'Anthony, le programme Stayme7o Propel, destiné à soutenir la créativité des Noirs, qui est une extension de sa marque de vêtements et de style de vie Stayme7o.

"Le programme Propel arrive à point nommé", a déclaré M. Anthony au téléphone, faisant référence à la récente montée en puissance des mouvements de justice sociale. "Tout le monde essaie de savoir ce qui va suivre ou ce qu'il faut faire. (L'idée d'un avenir pour les Noirs a été facile à trouver, car c'est notre façon de rendre la pareille, en amenant les gens vers l'avant.

Bien que les détails de la nouvelle initiative soient encore à venir, il a déclaré que la mode ne serait que sa première incarnation. Son objectif est de créer des possibilités pour divers travailleurs créatifs noirs, la "communauté noire mal desservie et défavorisée", qui peuvent se heurter à des obstacles financiers ou autres susceptibles d'entraver l'évolution de leur carrière. Sa vision plus large est basée sur le modèle de l'"incubateur", a-t-il déclaré, et Anthony souhaite soutenir "les esprits créatifs qui ont une vision et différents projets... il peut s'agir de concevoir des maisons, des meubles" ou tout ce qui aide à "réimaginer les espaces créatifs, le paysage culturel, avec de la diversité. Et nous commençons par l'industrie de la mode".

Un sweat à capuche Melo x Jordan, avec le célèbre swoosh de Jordan sur le devant et l'inscription "A Black Future" au dos, conçu avec la marque de sport et de chaussures éponyme de Michael Jordan, est également disponible dès maintenant et vendu en même temps que la collection capsule. Anthony a déjà collaboré avec la marque de Jordan, notamment sur une sneaker en édition limitée de Rag & Bone, et il a été le premier athlète à obtenir une chaussure signature avec Jordan Brand.

Lors du choix des collaborateurs, Anthony a déclaré qu'il souhaitait impliquer des personnes qu'il soutenait déjà. "Nous avons essayé de les aider s'ils avaient besoin de plus de ressources, d'une plus grande sensibilisation ou d'une voix plus forte, alors nous voulions commencer par là, guider cela. Les heureux élus sont les marques de streetwear Barriers Worldwide, Does It Even Matter (DIEM) et Tier NYC, Shakira Javonni, qui crée des modèles sur mesure, la marque Demestik, axée sur le développement durable, la marque de vêtements sur mesure pour hommes Brooklyn Circus et le collectif de cuisine et de design Ghetto Gastro.

L'exception notable est bien sûr Michael Jordan, qui s'est récemment engagé à verser 100 millions de dollars aux initiatives Black Lives Matter et qui soutient le programme Propel et collabore avec Stayme7o.

"Je pense qu'il est admirable pour toute personnalité publique de prendre position et d'utiliser sa plateforme comme un outil pour démanteler l'oppression systémique", a déclaré John Gray, cofondateur de Ghetto Gastro, à propos de la raison pour laquelle il est important que les athlètes utilisent leur plateforme pour faire une déclaration ou prendre des mesures. Le T-shirt à manches longues du collectif basé dans le Bronx comporte une citation de la féministe Audre Lorde, "La révolution n'est pas un événement unique", sur le devant, et le mot "Revolt" (révolte) griffonné au dos.

"La culture noire informe la culture mondiale, nous affirmons notre pouvoir dans le présent et nous travaillons pour un avenir équitable et autonome", a ajouté Mme Gray.

Tout en affirmant que "les athlètes ont toujours pris la parole" - des boxeurs Jack Johnson à Muhammad Ali en passant par le basketteur Bill Russell - on leur a également "dit de se taire et de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire jouer au ballon", a déclaré M. Anthony.

"Je pense qu'à l'heure actuelle, les athlètes se rendent compte du pouvoir de leur voix et de leur portée.

Anthony a déjà fait des incursions dans la mode, notamment lors d'un défilé à la Fashion Week de New York en 2018, qui s'inspirait du camouflage, et en 2019, lorsqu'il s'est associé au créateur sud-africain Laduma Ngxokolo pour créer une collection axée sur les imprimés.

Image du haut : Un sweat à capuche conçu par Jordan Brand en tandem avec la collection capsule de "Melo" Anthony.

