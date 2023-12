Melissa Gilbert se souvient de Michael Landon à l'occasion du 31e anniversaire de sa mort

"Aujourd'hui, c'est le 31e anniversaire de la mort de l'une des personnes les plus influentes de ma vie et je suis tellement, tellement triste", a écrit Mme Gilbert dans un essai destiné à PanCAN, une organisation caritative qui finance les personnes touchées par la maladie.

Elle poursuit : "On pourrait penser que j'aurais ressenti ce genre de tristesse l'année dernière, à l'occasion du 30e anniversaire. Après tout, 30 semble être un chiffre plus marquant que 31. Et pourtant, je suis là, à ressentir profondément le chagrin et la perte aujourd'hui. Le chagrin et la perte ne se soucient pas des chiffres marquants. D'après mon expérience, ils surgissent et vous frappent quand vous vous y attendez le moins".

Mme Gilbert a ajouté que Landon lui manquait plus que jamais.

"Comme aujourd'hui", a-t-elle écrit. "Aujourd'hui, mon mentor, mon partenaire de jeu, mon réalisateur préféré, ma figure paternelle, mon ami et mon patron me manquent. Aujourd'hui, mon père me manque. Aujourd'hui, Michael Landon me manque. Tellement que je peux le sentir dans ma poitrine, dans mon cœur. J'ai mal pour lui."

"La Petite Maison dans la Prairie a été diffusée de 1974 à 1983. Elle suivait la famille Ingalls à Plum Creek, dans le Minnesota. Gilbert jouait le rôle de Laura, la deuxième fille la plus âgée, qui faisait la narration de la série.

Elle a également demandé de l'aide pour trouver un remède au cancer du pancréas.

"À l'occasion de l'anniversaire de la mort de mon père, Michael Landon, je vous demande de faire un don à PanCAN. Faites-le au nom de Mike. Vous pouvez aider à mettre fin à cette maladie et à sa destruction horrible et aveugle dès aujourd'hui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-nous de toutes les manières possibles", a-t-elle écrit.

Source: edition.cnn.com