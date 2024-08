- Melinda Gates a 60 ans et elle va son propre chemin.

En mai 2021, le couple Gates a surpris le monde avec une brève annonce : "Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons décidé de mettre fin à notre mariage", ont écrit Bill et Melinda Gates à l'époque. "Au cours des 27 dernières années, nous avons élevé trois enfants incroyables et créé une fondation dédiée à permettre des vies saines et productives dans le monde entier. Mais nous ne pensons plus pouvoir grandir ensemble en tant que couple dans la prochaine phase de notre vie." C'était une "période difficile pour toute notre famille", a révélé leur fille aînée, Jennifer.

Le divorce est maintenant finalisé, et à la veille de son 60e anniversaire jeudi (15 août), Melinda Gates a également quitté la fondation conjointe influente. Elle prévoit de lancer quelque chose de nouveau, en se concentrant sur le soutien aux femmes et aux familles, et a réservé 12,5 milliards de dollars (environ 11 milliards de dollars) à cette fin, comme elle l'a annoncé.

Dans des interviews, Gates a clairement indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de se retirer de la vie publique et qu'elle était au contraire très impliquée dans la campagne électorale actuelle aux États-Unis, soutenant publiquement Kamala Harris, qui vise à succéder à Joe Biden.

Née en 1964 à Dallas, au Texas, Melinda Gates a grandi dans des circonstances modestes. Son père était ingénieur, sa mère femme au foyer, et l'argent était souvent rare pour la famille de quatre personnes. Pour aider, Gates a commencé à nettoyer les sols et les fours pour un petit salaire étant adolescente. "Mais mes parents ont toujours insisté pour que j'aille à l'université", a-t-elle déclaré un jour au "Guardian" britannique. Elle a ensuite étudié l'économie et l'informatique à l'université prestigieuse de Duke, puis a rejoint le géant du logiciel Microsoft.

C'est à Microsoft qu'elle a rencontré son futur mari. "Pourrions-nous peut-être nous rencontrer le samedi prochain ?" a demandé Bill Gates, se souvient-elle dans une conversation avec la radio américaine NPR. "J'ai dit : 'Eh bien, ce n'est pas très spontané. Pourquoi ne m'appelles-tu pas plus près de la date ?'"

À l'intérieur, je me suis dit : "Wow, qui planifie son calendrier deux semaines à l'avance ? Est-ce qu'il essaie de me rouler ?" Sa mère pensait que le rendez-vous avec le patron n'était "pas une bonne idée" - "mais je ne pensais pas que nous nous marierions, et sortir avec lui une fois ne pouvait pas faire de mal".

L'intelligente, élégante et l'une des femmes les plus riches du monde

Le mariage en 1994 a été suivi de 27 ans de mariage, trois enfants et la création de la plus grande fondation privée du monde, qui a fait don de milliards de dollars pour lutter contre des maladies comme le SIDA et la polio, et pour soutenir l'éducation et l'aide agricole. Le couple a été largement honoré pour ses efforts et est maintenant également grand-parent.

Mais Melinda Gates ne s'est jamais sentie à l'aise dans l'ombre de son mari. Décrite comme "maligne" et "tough" par le "Telegraph" britannique, et "confiante" et "élégante jusqu'au bout des cheveux" par le "Guardian", elle a tracé son propre chemin dans le monde encore dominé par les hommes des milliardaires et des mégaphilanthropes.

Elle a occupé une place régulière sur la liste du magazine "Forbes" des "femmes les plus puissantes du monde". Depuis le divorce, Gates est l'une des femmes les plus riches du monde, et comme son ex-mari, elle a promis de donner la plupart de sa fortune pendant sa vie.

