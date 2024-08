Melanie Müller est tenue de payer une amende importante.

Le procès contre l'ex-reine de la jungle Melanie Müller, accusée d'avoir fait le salut nazi sur scène, a traîné en longueur. Cependant, le procès proprement dit n'a duré que trois jours. Le verdict est maintenant rendu et il est lourd.

Les allégations ont été portées suite à un incident qui s'est produit il y a presque deux ans : During a concert in September 2022, Müller was reportedly seen giving the Nazi salute repeatedly. Le procès contre la trentenaire a traîné, mais s'est principalement déroulé sur trois jours. Le tribunal de district de Leipzig a maintenant rendu son jugement : Müller doit payer une amende de 160 fois 500 euros, soit un total de 80 000 euros.

Müller a fait une apparition surprise au tribunal ce matin, ce qui n'était pas prévu par le juge. Les plaidoiries de la défense devaient encore être entendues avant que le verdict ne soit rendu.

L'accusation a affirmé que Müller avait utilisé des symboles liés à des organisations anticonstitutionnelles et terroristes en faisant le salut nazi. En outre, des accusations liées à la drogue ont été portées. Une perquisition de l'appartement de Müller à Leipzig a permis de saisir 0,69 gramme de cocaïne et une pilule d'ecstasy. Au début du procès, Müller a fermement nié toutes les accusations.

De star du porno à célébrité de la télé

Müller vient de la ville saxonne d'Oschatz. Elle a travaillé comme actrice de films pour adultes sous le nom de scène "Scarlet Young" avant de se faire connaître en tant que candidate de la troisième saison de RTL "The Bachelor" en 2013.

En 2014, elle a participé à la huitième saison de "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" et a remporté le titre de reine de la jungle. Après le spectacle, la reine de la jungle est devenue une invitée régulière de divers programmes télévisés, tels que "Promi Big Brother" en 2021, où elle a également remporté le titre. En tant que chanteuse pop, Müller divertit également le public sur Mallorca.

Après l'annonce du verdict, l'équipe juridique de Melanie Müller a prévu de faire appel de la décision dans l'espoir de réduire l'amende élevée. Malgré sa notoriété à la télévision, la controverse entourant l'incident du salut nazi a porté préjudice à son image publique.

Dans son temps libre, Melanie Müller aime regarder des émissions de télévision, y compris des compétitions de télé-réalité dans lesquelles elle a participé.

