- Melanie Müller a été condamnée à une amende

Le tribunal régional de Leipzig a rendu un verdict dans l'affaire concernant le salut hitlérien contre la musicienne Melanie Müller (36). Selon plusieurs sources d'information, le juge a infligé à Müller 160 amendes de 500 euros chacune, soit un total de 80 000 euros, le 23 août. Il est rapporté que la décision comprend également une infraction liée à des stupéfiants de l'année dernière.

Müller a assisté à l'audience du tribunal pour entendre le verdict, mais celui-ci n'est pas encore définitif, selon des sources comme "Zeit Online". Selon ces rapports, le tribunal a dépassé largement la peine proposée par le procureur. Ce dernier avait demandé 95 amendes journalières de 60 euros chacune, soit un total de 5 700 euros. L'équipe juridique de Müller a plaidé en faveur de son acquittement dans les deux cas.

Charges en suspens

Melanie Müller fait l'objet d'une enquête pour avoir effectué plusieurs fois le geste de la main illégal et d'extrême droite lors d'une performance en septembre 2022. Elle nie ces allégations et affirme ne pas avoir de liens avec les cercles d'extrême droite. De plus, elle est accusée d'avoir illégalement possédé des substances interdites à une certaine date en août 2023, selon "Bild" rapporté par le procureur général au début de l'année.

Effectuer le geste d'extrême droite est interdit selon l'article 86a du code pénal allemand, et la peine peut aller d'une amende à une peine d'emprisonnement maximale de trois ans.

