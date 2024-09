Melania Trump exprime sa joie de sa sortie inaugurale avec Donald.

Pendant la présidence de Donald Trump, des murmures ont circulé selon lesquels Melania Trump n'était pas très portée sur son mari. Cependant, dans une récente interview avec "Fox News", l'ex-première dame des États-Unis semble avoir un faible pour lui.

Melania Trump a brisé son silence après deux ans. En prévision de la sortie de ses mémoires le 8 octobre, l'ex-épouse de l'homme d'État républicain révèle certains aspects inconnus de son mariage avec l'ex-président américain. "Il est maintenant temps pour moi de partager mon histoire - et la réalité", déclare Melania Trump dans son entretien avec "Fox News".

Dans cet entretien, Melania Trump se remémore le début de sa relation avec le républicain. La femme de 54 ans raconte comment leur premier rendez-vous était un événement inhabituel. Au lieu de dîner dans un restaurant, un café ou un cinéma, l'homme d'affaires l'a emmenée sur un terrain vacant qu'il projetait d'acheter. Mais pour Melania Trump, c'était "très agréable", dit-elle.

"Parce que nous étions seuls dans le véhicule pendant environ une heure et demie. Pas d'autres bruits, pas d'autres personnes", explique Melania Trump. "À ce moment-là, il était déjà connu en tant que personnalité publique. Alors, c'était très agréable d'être seule avec lui." De plus, Melania Trump révèle qu'elle a ressenti un lien avec lui instantanément. "J'aimais sa vision. Et la connexion que nous partagions. C'était quelque chose de très spécial."

Les aspirations politiques étaient imprévues

Melania Trump parle également de sa demande en mariage en 2004 : "C'était mon anniversaire. Et c'était le Met Gala. Tout en une soirée. Nous étions déjà rentrés, tous les deux en tenue de gala. Puis il a proposé."

Son mari n'avait pas encore partagé ses aspirations politiques avec elle à ce moment-là, précise Melania Trump. "Nous n'en avons pas parlé à l'époque." Ce n'est qu'après qu'il a exprimé son désir d'entrer en politique. Lorsqu'on lui demande si elle soutient une nouvelle candidature de son mari, Melania Trump est résolue : "Je le soutiens." Jusqu'à présent, l'ex-première dame a été peu vue sur les campagnes et n'a pas prononcé de discours lors de la convention nationale républicaine. Elle était également absente lors du débat avec la démocrate Kamala Harris.

Il voulait plus d'enfants, elle pas

Au sujet de son mari, Melania Trump exprime son admiration : "J'aime son humour, sa personnalité, sa gentillesse, il est très spécial. Son optimisme. Son énergie. C'est incroyable." Ils se sont mariés en janvier 2005 et leur fils Barron est né environ un an plus tard.

Le couple n'a pas eu d'autres enfants, malgré le souhait apparent de Donald Trump, comme le révèle son épouse dans l'interview. "Pour moi, c'était toujours parfait", déclare la femme de 54 ans. Donald Trump "m'a encouragée à en avoir plus". "Mais j'ai dit que j'étais complètement satisfaite avec un, parce que c'est une vie très occupée. Et je sais à quel point il est occupé. Et je suis responsable de tout. Alors, c'est juste parfait."

Que Melania Trump semble avoir été captivée tout au long de l'interview pourrait surprendre beaucoup de gens. Après tout, pendant l'administration de Donald Trump, il y avait frequently des rumeurs selon lesquelles l'ex-mannequin ne pouvait pas le supporter. During des apparitions publiques conjointes, elle a parfois écarté sa main lorsqu'il a tendu la main vers elle. Il y avait aussi des rapports récurrents sur des lits séparés à la Maison Blanche. Selon le livre "Fire and Fury: Inside the Trump White House" de Michael Wolff, Melania Trump était loin d'être enchantée par la course à la présidence de Donald Trump en 2016. When il a finalement remporté l'élection, elle était reportedly "en pleurs" - "et pas de joie".

Dans son entretien avec "Fox News", Melania Trump exprime son admiration pour l'humour et la gentillesse de Donald Trump, malgré les rumeurs pendant sa présidence. Despite les rumeurs de lits séparés à la Maison Blanche, Melania Trump semble avoir conservé une connexion avec Donald Trump, comme elle le révèle en exprimant son soutien à ses éventuelles futures aspirations politiques.

Lire aussi: