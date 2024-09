Melania Trump exprime sa fierté pour son passé de mannequin, en faisant spécifiquement référence à ses séances de photos nues.

"Pourquoi suis-je confiante quant à la présentation de mes jobs de mannequinat nu ? Il est plus fascinant de se demander : pourquoi les médias sont-ils obsédés par la critique de mon acceptation de la forme humaine à travers une séance photo de mode ?" a-t-elle déclaré dans la vidéo publiée sur X.

Son ancienne première dame s'est ensuite exprimée : "Avons-nous perdu la capacité d'admirer la beauté du corps humain ? Les artistes de l'histoire ont estimé et été touchés par la figure humaine, suscitant des émotions profondes et de l'émerveillement."

"Respectons nos corps et préservons l'art traditionnel d'utiliser notre art comme moyen puissant d'expression de soi," a-t-elle conclu.

Un représentant de l'ancienne première dame n'a pas immédiatement répondu aux demandes de précisions sur les critiques des médias auxquels Melania Trump faisait référence ou si les photographies avaient récemment attiré l'attention.

Le prochain mémorial de Melania Trump, intitulé "Melania", sera disponible en octobre, selon Skyhorse Publishing. Son bureau a décrit le livre comme "une histoire puissante et inspirante d'une femme qui a forgé son propre chemin, surmonté les difficultés et incarné l'accomplissement personnel".

Le mannequinat nu de Melania Trump a été mis en avant lors de la campagne de 2016, avec le New York Post publiant une série de photos nues - believed to have été prises en 1995 et publiées dans un magazine français pour hommes désormais disparu - qui n'avaient pas été en ligne auparavant. Le magazine avait pour titre "The Ogle Office".

À l'époque, Donald Trump a déclaré au journal que les photos avaient été prises pour un magazine européen avant qu'ils ne se connaissent, et qu'elles étaient "très à la mode et courantes".

Une couverture de British GQ de 2000, montrant Melania Trump photographiée nue sur l'avion de Trump, a également refait surface pendant cette campagne. Un an après sa publication, l'ancienne première dame a obtenu la résidence légale aux États-Unis, obtenant une carte verte dans le cadre du prestigieux programme EB-1, selon The Washington Post.

L'ancien président et la première dame se sont mariés en 2005. Donald Trump a également été marié à deux mannequins auparavant : Ivana Zelničková et Marla Maples. Ses nombreuses entreprises incluaient également une agence de mannequins appelée Trump Model Management ; elle a cessé ses activités peu après qu'il ait pris ses fonctions en 2017.

Melania Trump a maintenu un profil bas tout au long de la campagne présidentielle de 2024 de son mari, ne faisant que quelques apparitions publiques depuis que l'ancien président a annoncé sa candidature à la Maison Blanche en novembre 2022 : sa présentation lors de la soirée de lancement de sa campagne à leur domicile de Mar-a-Lago, une brève apparition lorsqu'elle l'a accompagné pour voter lors des primaires en Floride, et sa présence à la convention nationale républicaine à Milwaukee cet été.

En juillet, elle a publié un communiqué suite à la tentative d'assassinat de son mari lors d'un meeting en Pennsylvanie, remerciant les agents des services secrets et les officiels de la police pour avoir protégé l'ancien président et exprimant sa préoccupation pour ses "concitoyens" après la fusillade.

Plus tôt ce mois-ci, l'ancienne première dame est apparue comme se rapprochant du devant de la scène politique lors des derniers mois de la campagne présidentielle de 2024, en publiant une série de vidéos sur les réseaux sociaux à connotation politique.

Les conseillers de la campagne de Trump et ses alliés proches ont déclaré que l'ancienne première dame soutenait son mari et ses objectifs politiques, et qu'elle se concentrait sur l'éducation de leur fils, Barron. Ils ont également mentionné qu'elle choisissait ses apparitions politiques avec soin.

Melania Trump est apparue rarement lors d'événements privés cette année, notamment en organisant une collecte de fonds pour un groupe conservateur LGBTQ, les Républicains de la Cabane en Bois, à son domicile de la Trump Tower à New York le 8 juillet, ainsi qu'en assistant à une collecte de fonds en avril aux côtés de son mari chez l'investisseur John Paulson.

Jackie Wattles de CNN a contribué à cet article.

En réponse à la focus des médias sur ses anciens jobs de mannequinat, Melania Trump a questionné si la société avait perdu son appréciation pour la beauté du corps humain. During her husband's 2016 presidential campaign, Melania's nude modeling photos were widely discussed in media outlets.

Lire aussi: