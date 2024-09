Melania Trump a laissé tomber des remarques cryptées faisant allusion à une tentative d'assassinat potentielle.

Dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux, Melania Trump, l'ancienne Première Dame, soulevant des questions sur le compte rendu des autorités concernant l'incident de tir impliquant son mari, Donald Trump. Elle exprime sa conviction qu'il y a "certainement plus à cela" et souligne la nécessité de découvrir la vérité. Cette déclaration fait partie de la promotion de son prochain livre, prévu pour sortie en octobre, en pleine campagne électorale américaine. La quinquagénaire promet de partager sa propre perspective et la véritable histoire dans son livre.

Le tir, qui a eu lieu lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie le 13 juillet, a laissé Melania Trump le qualifier de "disturbant et inattendu". Elle estime que le mutisme entourant cette affaire est pesant. Elle se demande pourquoi le tireur n'a pas été arrêté avant de commencer à tirer. Melania a publié cette vidéo quelques heures seulement avant le débat télévisé très attendu entre son mari et la candidate démocrate Kamala Harris.

Attisant les spéculations

L'incident a suscité une vague de critiques sur la réponse du Service secret, le tireur ayant pu accéder à un toit voisin offrant une vue dégagée sur la scène. Cela a entraîné de multiples théories. Depuis l'incident, le directeur du Service secret a démissionné.

Donald Trump affrontera Kamala Harris lors de l'élection présidentielle américaine le 5 novembre. Depuis son départ de la Maison Blanche, Melania est restée discrète et a fait peu d'apparitions publiques en soutien à la campagne de réélection de son mari. Elle a fait une brève apparition lors de la Convention nationale républicaine à Milwaukee mi-juillet et a pris la parole le dernier soir, mais elle n'a pas prononcé de discours. Il reste à voir si elle rejoindra son mari pour le débat télévisé mercredi soir.

Je ne vais pas spéculer sur les raisons de la démission du directeur. Je ne vais pas ignorer le fait qu'il y a des questions sans réponse concernant l'incident.

