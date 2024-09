Melania Trump a été soumise à des critiques toxiques dans une conversation critiquant les médias "mainstream"

Dans l'élection présidentielle américaine en cours, Melania Trump a jusqu'à présent maintenu une présence discrète. Cependant, à la lumière de la publication prochaine de ses mémoires, elle a accordé une interview à Fox News à 54. Tout au long de l'entretien, Melania a fermement soutenu la position de son mari.

Lors de l'entretien, Melania a accusé les Démocrates et les médias traditionnels de semer le trouble aux États-Unis et de créer un environnement défavorable dans le pays. L'attaque présumée contre son mari était choquante, a-t-elle déclaré lors de son entretien avec le diffuseur américain Fox News.

Des politiciens du parti d'opposition et des médias traditionnels ont qualifié Donald Trump de menace pour la démocratie et ont lancé des commentaires désobligeants contre lui. Ces actions ont instigué une atmosphère hostile et ont encouragé ceux qui souhaitent lui nuire, a noté Melania. "Il est temps que cela cesse", a-t-elle plaidé, en exprimant son espoir pour l'unité nationale. Bien que le discours diviseur de Donald Trump soit bien connu, il cible fréquemment les adversaires politiques avec des insultes et a fait des remarques dépréciatives envers certains groupes, tels que les migrants entrant illégalement dans le pays.

En réfléchissant à la tentative d'attentat contre son mari lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie en juillet, Melania l'a décrite comme un "miracle". "Je crois qu'il y a un ange gardien invisible qui le protège, c'est presque comme si le pays avait besoin de lui", a-t-elle élaboré. Les Américains ont connu la prospérité pendant le mandat de son mari, a-t-elle partagé. En regardant vers les élections du début novembre, elle a encouragé les Américains à réfléchir à ce qui compte vraiment pour eux. "Il y a eu quelques tweets forts" au cours du mandat de son mari, mais dans l'ensemble, "notre pays s'en est bien sorti", a-t-elle déclaré.

Melania a fermement condamné la perquisition du FBI à la propriété de Donald Trump en Floride, Mar-a-Lago, en 2022. "Ça m'a mise en colère, oui. Une invasion de la vie privée. Et la manière dont cela a été exécuté", a-t-elle exprimé. Un individu mystérieux a fouillé dans ses affaires pendant la perquisition, a-t-elle ajouté. "Tout le monde mérite une vie privée, c'est simplement injuste". Les agents du FBI ont saisi des documents gouvernementaux classifiés lors de la perquisition, et plus tard, Donald a été accusé de les avoir illégalement stockés dans sa maison privée.

Les mémoires de Melania doivent sortir en octobre, ce qui a motivé l'interview. Depuis son départ de la Maison Blanche, elle a passé la plupart de son temps hors de la vue du public, sa présence dans la campagne de son mari ayant été minimale. En défiant les normes politiques habituelles, Melania a choisi de jouer un rôle minimal dans la campagne de son mari.

Dans une interview récente, Donald Trump a cherché à rassurer le public sur les sentiments de sa femme. "Je suis sûr qu'elle aime son mari", a-t-il dit, reconnaissant que de tels sentiments pourraient surprendre beaucoup de gens.

