- Mélange prévisible de soleil et de refroidissement modéré en Rhénanie du Nord-Westphalie (NRW)

Profitez d'une accalmie bienvenue face aux températures caniculaires en Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans les jours à venir, accompagnées de soleil et de températures estivales. Le mardi, attendez un mélange de soleil et de nuages, avec le mercure atteignant 25 à 28°C et un temps initialement sec, selon le Service météorologique allemand (DWD). Cependant, des averses pourraient arriver de l'ouest en soirée, avec une possibilité d'orage et d'éclairs dans certaines régions.

Une baisse des températures est prévue pour le mercredi, avec des pics allant de 17 à 22°C et un mélange de nuages et de soleil. Il y a une probabilité modérée de quelques averses dans le nord.

La pause chaleur ne sera pas de longue durée, car les températures sont prévues en hausse à partir du jeudi. Préparez-vous à des conditions principalement ensoleillées et sèches, avec les thermomètres affichant 23 à 26°C. Le vendredi devrait également rester principalement sec, avec des pics allant de 24 à 27°C, selon le DWD.

