- Meilleur garage rock: "Flight B741" de King Gizzard

Que se passe-t-il lorsque l'on mélange ZZ Top, les Beatles et huit cochons dans un avion ? On obtient un album comme "Flight b741" de King Gizzard & The Lizard Wizard. C'est leur 26ème album, avec les six musiciens de Melbourne qui publient en moyenne presque deux albums par an depuis presque 15 ans, satisfaisant les fans et laissant de la place pour des expériences créatives.

"Nos derniers albums étaient profonds, vastes et quelque peu intellectuels", déclare Stu Mackenzie, chanteur de King Gizzard, qui explore des genres allant du trash metal aux paysages sonores numériques en passant par les modes musicaux grecs. Avec "Flight b741", le groupe s'aventure dans le terrain du blues, du country et du rock psychédélique.

Entre des canapés usés et la fumée de cigarette

Les dix titres de "Flight b741" de King Gizzard & The Lizard Wizard ont l'air d'avoir été enregistrés lors d'une séance de jam euphorique dans une salle de répétition remplie de canapés usés et de fumée de cigarette. La guitare blues classique alterne avec des chœurs psychédéliques et des hurlements de harmonica primaux. Une chanson comme "Daily Blues" peut même atteindre une fière durée de 7.42 minutes.

"C'est comme un week-end vraiment sympa avec tes potes, tu vois ?" déclare Mackenzie, résumant parfaitement l'album. En effet, "Flight b741" a été créé en seulement deux semaines dans le studio du groupe.

Se passant un micro

Même si le son de garage peut sembler facile au début, le capturer professionnellement nécessite de la créativité. Mackenzie révèle : "Nous n'avons utilisé aucun ampli à tubes sophistiqué, juste de petits amplis à transistors bon marché poussés à fond et vraiment forts." Ils ont également utilisé un piano désaccordé et un National KX-88 usagé, l'orgue de beat garage des années 60 et 70.

Pour obtenir le mix de rock garage parfait, les musiciens se sont simplement passé le micro pendant l'enregistrement. Pour les chœurs de fond, les six membres se sont regroupés autour de l'appareil d'enregistrement. "Nous voulions avoir autant de chanteurs principaux que possible", déclare Mackenzie. "Chacun a apporté des chansons et des idées."

Le résultat est un voyage fou, suggéré par des titres de chansons comme "Rats in the Sky", "Le Risque" et "Hog Calling Contest". King Gizzard & The Lizard Wizard ont l'air d'avoir remporté le "Pig Calling Contest", avec huit cochons réunis sur un avion en bois sur la couverture de l'album. Comme le texte de la chanson "Le Risque" le dit : "Allons-y !"

Le processus de création de "Flight b741" était similaire à une fête animée, avec les membres du groupe qui se relayaient pour chanter dans un seul micro, créant un son collectif qui incarne l'esprit du rock garage. Cette approche inhabituelle, associée à l'utilisation d'équipements abordables comme les amplis à transistors et un orgue vintage, aboutit à un album qui donne l'impression d'être une réunion autreworldly et animée.

Lire aussi: