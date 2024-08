Les couleurs sont vues - Meilleur floriste du concours

La meilleure combinaison de créativité et de savoir-faire l'emporte : le championnat allemand de floristique bat son plein à Bikini Berlin. Jusqu'à samedi, les neuf meilleurs fleuristes d'Allemagne, dont Lukas Ernle de Berlin qui a affiné ses compétences en Bavière, s'affrontent. Le thème de cette année est : la Paix. "Compte tenu de la situation politique mondiale marquée par les conflits et les incertitudes, le championnat allemand de floristique vous invite à envoyer un message d'amour, d'harmonie et d'espoir à travers le langage des fleurs", déclare Victoria Salomon, présidente du jury.

Les participants seront mis au défi de créer différentes compositions florales, notamment une décoration de bar ou de table qui interprète une réunion multiculturelle, un objet pour la pièce adapté au lieu de l'événement "Bikini Berlin" en symbole de renaissance, et une colonne florale de la paix. La compétition est ouverte au public. À partir de 10h00 chaque jour, les visiteurs peuvent observer les designers floraux à l'œuvre. L'événement est organisé par l'Association des fleuristes allemands et Fleurop AG.

Les détails de l'événement peuvent être trouvés sur le site web du portail de presse.

Les visiteurs souhaitant soutenir leur fleuriste préféré peuvent le faire en se rendant au magasin de fleurs situé dans Bikini Berlin pendant le championnat allemand de floristique. Après avoir vu les créations florales, les visiteurs pourraient être inspirés pour visiter leur magasin de fleurs local et créer leurs propres arrangements paisibles à la maison.

