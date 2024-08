- Meier émet des alertes concernant les progrès potentiels dans la technologie des battes de baseball

La ministre de la Justice de Saxe et co-présidente du parti des Verts Katja Meier a soulevé la préoccupation d'une résurgence de l'extrême droite, la comparant aux "Années de la Batte de Baseball 2.0", en référence à l'époque de la réunification des années 1990 où l'intimidation et la violence d'extrême droite étaient courantes. "Nous devons protéger notre État des menaces venues de l'intérieur comme de l'extérieur", a-t-elle affirmé, mentionnant l'extrême droite, le crime organisé et le terrorisme islamique comme défis importants. Selon elle, elle n'avait pas besoin des conseils ou des titres sensationnalistes de Friedrich Merz, le chef de la CDU.

Le ministre de l'Énergie et co-président Wolfram Günther a souligné que l'élection portait sur des valeurs fondamentales. "Ceux qui se sentent positifs envers les idées progressistes voient cet endroit comme leur maison", a-t-il insisté. Il a mis en évidence la différence que le gouvernement des Verts pourrait faire dans l'État.

La chef de groupe des Verts au parlement Franziska Schubert a critiqué Michael Kretschmer, le Premier ministre de la CDU, comme étant un "Premier ministre galopant à travers le pays comme les quatre cavaliers de l'apocalypse", qui semble gagner en confiance. Elle a promis un soutien inébranlable à l'Ukraine, exprimant que cet engagement resterait aussi longtemps que nécessaire.

