Megha Ganne : une lycéenne de 17 ans se souvient de sa journée à l'US Women's Open

Megha Ganne n'était alors qu'une enfant.

En 2021, Megha Ganne, une lycéenne de 17 ans, a réussi le même exploit sur le Lake Course de l'Olympic Club, terminant la première journée de l'édition 2021 du tournoi majeur avec une carte de 67 (quatre sous zéro).

Connu pour ses fairways tortueux et bordés de forêts, ses greens minuscules et ses roughs denses, ce parcours est difficile à parcourir.

Mais Ganne a réussi à équilibrer les conditions impitoyables de fraîcheur, d'humidité et de brouillard et les 6 361 yards avec un putting impressionnant, et deux birdies consécutifs sur les neuf derniers trous lui ont permis de prendre la tête du tournoi.

Cependant, au 18e trou, son coup d'approche a atterri dans un bunker au bord du green et Ganne a terminé par un bogey, partageant ainsi la tête avec l'Anglaise Mel Reid.

C'est la première année que le San Francisco Lake Course accueille un tournoi majeur féminin, mais il a une longue histoire de compétition de haut niveau chez les hommes, ayant notamment accueilli cinq tournois de l'US Open.

Des enjeux importants

Ganne, qui vient du New Jersey, est classée troisième au Rolex AJGA Rankings et 71e au World Amateur Golf Rankings (WAGR) et a l'habitude de garder son sang-froid lorsqu'elle joue pour des enjeux importants.

Elle a été quatre fois finaliste du championnat national Drive, Chip and Putt et a participé à l'Augusta National Women's Amateur en avril dernier. En 2019, elle a atteint les demi-finales de l'US Women's Amateur au Old Waverly Golf Club dans le Mississippi.

En 2020, après avoir accédé au match play de l'US Women's Amateur, elle a terminé l'année en se classant parmi les cinq premières au championnat des filles de l'AJGA, au Rolex Tournament of Champions et au Dixie Amateur.

Lors d'une conférence de presse d'après tour, Ganne a admis que sa première impression du parcours tentaculaire l'avait quelque peu déconcertée.

"C'était un peu terrifiant de le voir pour la première fois, mais j'ai fait quelques tours et j'ai gagné un peu de confiance", a ajouté Ganne, qui prévoit d'aller à l'Université de Stanford en 2022.

Après son parcours, la LPGA a tweeté: "Quelle performance de l'amateur Megha Ganne".

Après avoir participé pour la première fois à l'US Open à Charleston en 2019 alors qu'elle était âgée de 15 ans, Ganne a réussi à se débarrasser de ses nerfs la deuxième fois.

"Je pense que la première fois est éprouvante pour n'importe qui, pour rencontrer ses idoles et monter sur scène pour la première fois", a-t-elle expliqué.

"Mais la deuxième fois, même lors des entraînements, je n'étais pas aussi nerveuse. J'ai senti que je pouvais venir ici et jouer mon jeu au lieu de tout absorber".

L'union fait la force

Au cours d'une journée où la plupart des joueuses ont eu du mal à dépasser le par, l'Anglaise Reid a réussi cinq birdies et n'a eu qu'un seul bogey.

"Honnêtement, je ne pensais pas que ce score existerait", a déclaré Reid. "J'avais un bon plan de jeu. C'est probablement le meilleur que j'ai eu pour un tournoi".

La numéro 33 mondiale, qui a remporté son premier titre sur le LPGA Tour en octobre dernier, a également remercié Brooks Koepka, quatre fois vainqueur d'un tournoi majeur, pour ses conseils.

"Il m'a donné quelques conseils qu'il applique dans les tournois majeurs, alors j'apprécie son aide", a-t-elle déclaré. "Ce qu'il m'a dit est, je pense, inestimable, honnêtement, et cela m'a permis d'avoir une approche un peu différente. C'est pourquoi j'ai l'impression de m'être le mieux préparée".

Catherine Lacoste reste la seule amateur à avoir remporté l'US Women's Open, en remportant le trophée Harton S. Semple en 1967.

Ganne poursuivra sa quête de victoire vendredi, dans un groupe composé de la Hongkongaise Tiffany Chan et de la Finlandaise Matilda Castren.

