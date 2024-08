- Megan Thee Stallion est en charge de l'événement des MTV Video Music Awards

Megan Thee Stallion (29 ans, connue pour ses titres comme "Sizzle" et "Physique"), est prête à faire ses débuts en tant qu'animatrice lors d'un événement de remise de prix important. La rappeuse va présenter les MTV Video Music Awards (VMAs) le 11 septembre. Elle a annoncé cette nouvelle à ses fans, les "Stanionaries", sur ses réseaux sociaux jeudi dernier. L'événement est annoncé comme étant le "plus chaud de tous les temps" par les organisateurs sur la plateforme X. Ces deux dernières années, la rappeuse Nicki Minaj a présidé l'événement.

Megan Thee Stallion se souvient de sa première apparition aux VMAs en 2019, où elle a remporté son premier prix VMA. Cette année, elle est en lice pour cinq nominations, dont Meilleur clip hip-hop, Meilleure réalisation et Meilleurs effets visuels pour son titre "Python", et Meilleure collaboration avec GloRilla pour leur chanson "Desire to Be".

Taylor Swift lidera la liste des nominations cette année avec un total de dix nominations, dont Vidéo, Artiste et Chanson de l'année. Le rappeur Post Malone suit de près avec neuf nominations, dont une collaboration avec Swift sur le titre et la vidéo "Fortnite". Ariana Grande ("Cant' Be Friends"), Sabrina Carpenter ("Espresso") et Eminem ("Houdini") ont chacun six nominations.

La cérémonie de remise des prix aura lieu à New York le 11 septembre. Des performances en direct de Katy Perry, Camila Cabello, Sabrina Carpenter et GloRilla sont déjà confirmées.

Les VMAs existent depuis 1984 et les fans peuvent voter en ligne pour leurs favoris. Les trophées représentent une figure d'astronaute tenant un drapeau MTV.

