Megan Rapinoe rend hommage à Brittney Griner en recevant la médaille présidentielle de la liberté

"La partie la plus importante de la journée... BG nous t'aimons", a déclaré Rapinoe dans une story Instagram à côté d'une photo en gros plan du détail de la broderie.

Griner est détenue en Russie depuis février sur des accusations de trafic de drogue et est officiellement classée comme "détenue à tort", a déclaré un responsable du département d'État américain à CNN en mai.

Jeudi, le jour même où Rapinoe recevait la médaille de la liberté, Griner a plaidé coupable d'accusations de trafic de drogue devant un tribunal russe.

Les partisans de la star du Phoenix Mercury ont demandé sa libération, craignant qu'elle ne soit utilisée comme un pion politique dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine par la Russie - un sentiment partagé par Rapinoe.

"BG est utilisée comme un pion politique et nous devons la ramener immédiatement à la maison", a-t-elle écrit sur Instagram.

"Ce plaidoyer ne change rien au fait que @potus doit et travaille dur pour la ramener chez elle. D'après ce que j'ai compris, elle a dû plaider pour que le processus visant à la ramener chez elle le plus rapidement possible soit maintenu. BG, nous sommes avec vous".

Certains ont émis l'hypothèse que Griner pourrait être libérée et renvoyée aux États-Unis dans le cadre d'un échange de prisonniers, comme ce fut le cas pour Trevor Reed, un ancien combattant américain détenu en Russie pendant trois ans avant d'être libéré en avril. Rien n'indique qu'un tel échange soit imminent dans le cas de Griner.

Toutefois, avant un éventuel échange de prisonniers, on s'attendait à ce que Griner soit condamnée et reconnaisse sa faute, a déclaré un haut fonctionnaire américain à CNN. Reed a dû signer un document attestant de sa culpabilité - ce à quoi il s'était opposé pendant la quasi-totalité de sa détention - quelques jours avant d'être libéré, a déclaré le haut fonctionnaire.

"Cela fait partie du spectacle et le document n'a aucune valeur juridique ni aucun effet aux États-Unis. Il n'a en fait aucune signification", a déclaré Jonathan Franks, porte-parole de la famille Reed.

Le rôle de Rapinoe dans la promotion de l'égalité

Mme Rapinoe a reçu la médaille de la liberté aux côtés de 16 autres récipiendaires, dont sa compatriote Simone Biles, athlète olympique.

Dans son discours de présentation de la star du football, le président Joe Biden a salué le rôle de Rapinoe dans l'obtention de l'égalité salariale pour l'équipe féminine et sa défense des droits des personnes LGBTQ+.

"Je me sens inspirée et motivée plus que jamais pour poursuivre cette longue histoire de lutte pour les libertés de tous", a déclaré Mme Rapinoe dans un communiqué.

Pour citer Emma Lazarus, "Tant que nous ne serons pas tous libres, nous ne serons pas tous libres".

Maegan Vazquez, Karen Smith et Dakin Andone de CNN ont contribué au reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com