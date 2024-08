Medvedev indique que le chef de Telegram a mis en garde contre des problèmes potentiels "assez longtemps à l'avance".

14:36 Zelensky propose l'Inde pour un second sommet de paix Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a suggéré que l'Inde pourrait organiser une réunion de suivi sur les propositions de résolution pacifique. Zelensky a émis cette proposition lors d'une interview avec des journalistes indiens, qu'il a ensuite partagée sur les réseaux sociaux. Il a exprimé son soutien à cette idée au Premier ministre indien Narendra Modi. Actuellement, des négociations sont en cours avec l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie et la Suisse pour organiser un second round de pourparlers. Cependant, il est difficile d'organiser une telle conférence dans un pays qui n'a pas approuvé l'accord final de la réunion précédente. Bien que l'Inde ait participé au sommet initial de juin en Suisse, elle n'a pas approuvé la résolution finale.

14:13 Le pape critique l'interdiction de l'Église orthodoxe pro-russe en Ukraine Le pape François a critiqué l'interdiction de l'Église orthodoxe pro-russe en Ukraine. During son audience dominicale, le Saint-Père a déclaré : "Aucune Église chrétienne ne devrait être abolie directement ou indirectement. Les Églises ne doivent pas être touchées !" Les autorités ukrainiennes justifient l'interdiction en raison du soutien du Patriarcat de Moscou à l'invasion russe. During son discours devant des dizaines de milliers de fidèles dans la place Saint-Pierre, le pape François a déclaré : "On ne commet pas de mal en priant. Si quelqu'un commet un mal contre son peuple, il en est responsable. Mais on ne peut pas le tenir responsable de commettre le mal simplement parce qu'il a prié."

13:43 "Crime de guerre barbare" - L'Ukraine condamne "l'attaque délibérée" contre un hôtel de Kramatorsk Le ministère des Affaires étrangères ukrainien condamne l'attaque russe contre un hôtel de Kramatorsk où séjournaient des journalistes étrangers. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Georgiy Tykhyi, qui a annoncé sur X, "Hier soir, une autre attaque russe odieuse et délibérée contre les zones résidentielles de Kramatorsk a blessé des journalistes des médias étrangers dans un hôtel." Tykhyi a également déclaré que les attaques ciblées contre les professionnels des médias sont devenues une tactique systématique de la guerre russe. "Ces crimes de guerre barbares doivent être condamnés et punis", a conclu le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

13:14 Après les attaques russes sur Sumy : la police signale 4 morts et 13 blessés L'armée russe a attaqué la région ukrainienne de Sumy 261 fois en une seule journée, selon les rapports de la police locale. Au moins quatre personnes ont perdu la vie et 13 ont été blessées lors des attaques sur la région du nord. Selon le journal ukrainien "Ukrainska Pravda", six bâtiments résidentiels, 26 maisons, un établissement d'enseignement, des dépendances, des véhicules, une conduite de gaz et des magasins ont été endommagés. De plus, une herbe sèche sur une superficie d'environ deux hectares a pris feu.

12:42 Zelensky se moque de Poutine : "Vieux fou de la place Rouge" Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a pas seulement présenté le drone Palianytsia lors du Jour de l'indépendance de l'Ukraine, mais il a également raillé le dirigeant russe Vladimir Poutine en le qualifiant de "vieux fou de la place Rouge" en raison de sa rhétorique nucléaire grandiloquente. Zelensky a déclaré : "Le vieillard de 71 ans de la place Rouge menace constamment tout le monde avec le bouton rouge", et "il ne nous imposera pas ses lignes rouges".

12:14 Le ministère de l'Énergie : plus de 500 communautés ukrainiennes sont encore privées d'électricité après les attaques Plus de 524 communautés en Ukraine sont toujours privées d'électricité suite aux attaques russes contre l'infrastructure énergétique du pays, selon les informations du ministère de l'Énergie ukrainien via l'agence de presse d'État Ukrinform. Bien que la situation soit difficile, il n'y a pas de restrictions d'électricité pour les consommateurs. Selon le communiqué, les techniciens ont déjà réussi à rétablir l'électricité pour plus de 7 200 personnes. Le ministère encourage les citoyens à économiser l'électricité de manière judicieuse et responsable, en particulier le soir. En raison des attaques militaires russes massives contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, le système énergétique a subi des dommages importants et reste vulnérable aux perturbations.

11:38 Ukraine : 160 engagements avec les troupes russes le long du front en une journée Le côté ukrainien a enregistré 160 accrochages avec les troupes russes le long de la ligne de front hier, avec les affrontements les plus intenses dans la direction de Pokrovsk, selon le quartier général des Forces armées ukrainiennes. Les forces russes ont lancé cinq attaques de missiles, suivies de 95 bombardements aériens guidés, ainsi que des attaques contre les positions ukrainiennes, les villes et les villages.

10:57 Un journaliste de Reuters porté disparu après l'attaque de roquettes contre un hôtel à Kramatorsk - Recherches dans les décombres en cours Pendant la nuit, les troupes russes ont ciblé un hôtel dans la ville orientale ukrainienne de Kramatorsk, selon les rapports ukrainiens, laissant un journaliste de l'agence de presse Reuters porté disparu. Deux autres ont été blessés. Selon le communiqué officiel de l'agence de presse, une équipe de six journalistes de Reuters séjournait à l'hôtel Sapphire lorsque l'attaque a eu lieu. Le bâtiment a été "visiblement touché par une roquette" la veille. "L'un de nos collègues reste porté disparu, tandis que deux autres ont été envoyés à l'hôpital pour traitement." Ils travaillent en collaboration avec les autorités de Kramatorsk pour retrouver la personne portée disparue. Le gouverneur de la région de Donetsk a exprimé sa préoccupation sur Telegram, déclarant que "les forces russes ont ciblé Kramatorsk", entraînant les blessures de deux journalistes et la disparition d'un autre. "Les services d'urgence, la police et les équipes de secours sont immédiatement déployés sur les lieux pour déblayer les décombres et effectuer des opérations de sauvetage." Le ministère de la Défense russe n'a pas fourni de commentaire immédiat en réponse à une demande de clarification. "Les troupes russes ont prétendument attaqué la ville de Kramatorsk, probablement avec un missile Iskander-M", selon un communiqué du Bureau du procureur général ukrainien. L'attaque a eu lieu à 22h35, heure locale, la veille.

13:30 MàJ : Le nombre de journalistes occidentaux blessés dans l'attaque russe à Kramatorsk a été revu à quatre, selon le chef de l'administration militaire de la région de Donetsk, Vadym Fillaschkin, via Telegram.

10:44 : Les forces de défense aérienne ukrainiennes ont semble-t-il accompli un travail exceptionnel hier soir, en interceptant et en détruisant huit des neuf drones Shahed russes, comme l'a rapporté l'agence de presse d'État Ukrinform en citant le commandant de l'armée de l'air Mykola Oleschuk. Non seulement la plupart des drones kamikazes ont été interceptés, mais la plupart des roquettes qu'ils ont lancées ont également été détruites.

10:20 : Plusieurs journalistes occidentaux ont été blessés dans une attaque russe à Kramatorsk, une ville de l'est de l'Ukraine, pendant la nuit. Deux personnes blessées ont été secourues et une autre est toujours coincée sous les décombres. Cette information a été divulguée par le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filashkin, sur Telegram. "Les trois victimes sont des journalistes originaires d'Ukraine, des États-Unis et du Royaume-Uni". L'attaque a été revendiquée sur des blogs pro-russes, et Kramatorsk a été attaqué avec de lourdes bombes glissantes du type FAB-1500. Cependant, il est également rapporté qu'une usine de machines et plusieurs cibles militaires ont été touchées.

09:54 : La Chine a critiqué les nouvelles réglementations américaines sur les exportateurs de la République populaire. Le ministère du Commerce de Beijing a déclaré que les nouvelles restrictions entravent l'ordre commercial mondial et entravent les transactions commerciales régulières. La Chine prendra des mesures nécessaires pour protéger les droits légitimes de ses entreprises. Cette réponse a été faite en réaction à la décision du gouvernement américain vendredi dernier, qui a placé 105 entreprises, dont 42 chinoises, 63 russes et 18 d'autres pays, sur une liste de restrictions commerciales. Ces entreprises sont accusées de transférer des équipements électroniques américains à l'armée russe et de produire des drones pour la guerre de la Russie en Ukraine.

09:29 : Le think tank américain Institute for the Study of War (ISW) appelle à l'autorisation de l'utilisation extensive de missiles à longue portée sur le territoire russe par l'Ukraine. Bien que les forces aériennes se soient retirées plus profondément à l'arrière, de nombreuses cibles militaires sont toujours à portée des missiles ATACMS américains que l'Ukraine possède déjà, mais qui ne peuvent pas être utilisés pour des attaques sur le territoire russe en raison des restrictions américaines. "L'ISW estime qu'au moins 250 objectifs militaires et paramilitaires en Russie sont à portée des missiles ATACMS fournis par les États-Unis à l'Ukraine", selon une récente analyse de l'ISW. Cependant, seuls les attaques utilisant des lanceurs multiples HIMARS et des roquettes GLMRS sont actuellement autorisées. "Cela permet à l'Ukraine de frapper un maximum de 20 des 250 objectifs", explique l'ISW.

09:06 : Selon les officiels de Kyiv, 1190 soldats russes ont été tués ou blessés en une journée. Depuis le début de la guerre en février 2022, le ministère de la Défense ukrainien rapporte un total de 607 680 soldats russes "neutralisés". Le ministère rapporte également que l'ennemi a perdu cinq chars supplémentaires (8547 au total) depuis le début de l'invasion russe. Les forces militaires ukrainiennes affirment avoir rendu compte de plus de 16 600 véhicules blindés et environ 14 000 drones capturés ou détruits par l'armée russe. Ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment vérifiés, car Moscou continue de garder ses pertes secrètes.

08:39 : L'Ukraine a rapporté de nombreux lancements de missiles et de drones russes sur ses parties nord et est pendant la nuit. "La plupart des missiles ont manqué leurs cibles", a déclaré l'armée de l'air. La Russie a utilisé plusieurs types de missiles, dont Iskander-M, Iskander-K et six missiles guidés. Le nombre de missiles interceptés n'a pas été révélé, pas plus que les informations sur les drones détruits.

08:08 : Le nombre de blessés dans une attaque russe à la roquette sur le district de Slobidsky de l'oblast de Kharkiv a augmenté à six, selon le maire Ihor Terekhov, comme le rapporte Ukrinform.

07:32 : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué les nouveaux drones-roquettes Palianytsia. Le chef d'État a souligné l'importance de ces drones-roquettes et des développements militaires pour le pays, compte tenu des retards dans l'aide de certains partenaires internationaux. "Aujourd'hui, notre nouvelle arme a été déployée pour la première fois avec succès", a-t-il déclaré, selon "Kyiv Independent". "Une toute nouvelle classe de drone-roquette ukrainien, Palianytsia".

06:55 : Le commandant d'Azov accuse l'Ukraine d'un échange de prisonniers biaisé : aucun combattant d'Azov parmi les soldats libérés. Malgré le fait que le régiment Azov soit en captivité russe depuis plus de deux ans, le commandant a exprimé sa déception qu'aucun des combattants d'Azov n'ait été inclus dans l'échange de prisonniers.

06:14 Le gouverneur : Cinq morts dans une frappe aérienne ukrainienne sur la région frontalière russe de Belgorod

Cinq personnes ont perdu la vie et douze autres, dont quatre dans un état critique, ont été blessées dans une frappe aérienne ukrainienne sur la région frontalière russe de Belgorod pendant la nuit, selon les autorités locales. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a rapporté que trois mineurs étaient parmi les blessés, deux d'entre eux nécessitant une hospitalisation. Les forces ukrainiennes ont intensifié leurs attaques sur le territoire russe, y compris une incursion dans la région de Kursk adjacente à Belgorod en août dernier. Belgorod a été une cible fréquente des frappes aériennes et de drones ukrainiennes, qui sont believed to be retaliations for attacks originating from the Russian side.

05:47 Russie : Civils tués dans des tirs d'artillerie ukrainiens

Cinq civils ont trouvé la mort et douze autres ont été blessés dans des tirs d'artillerie dans la ville de Rakitnoe dans la région sud-ouest russe, comme l'a annoncé le gouverneur de la région Vyacheslav Gladkov en utilisant le service de messagerie Telegram. Bien que la vérification n'ait pas été indépendamment confirmée, l'Ukraine n'a pas encore émis de déclaration.

04:26 La ville de Sumy touché par des roquettes, sept blessés dont deux gravesLa ville de Sumy a été touchée par des roquettes, selon les autorités militaires régionales. Deux frappes de roquettes ont été documentées, entraînant la blessure de sept personnes, dont deux graves. La Russie a lancé une attaque contre l'infrastructure civile de Sumy samedi soir, selon les rapports.

03:35 Attaques de roquettes sur Kharkiv et Chuhuiv, un blesséLe gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Synyehubov, a averti que l'armée russe a lancé des attaques de roquettes sur les villes de Kharkiv et Chuhuiv. Actuellement, une personne a été blessée. Une explosion plus importante est survenue à Kharkiv, selon le maire de la ville, Ihor Terechov, via Telegram. Il invite la population à la prudence car la cause de l'explosion reste inconnue.

03:06 Alerte aérienne dans l'est et le sud de l'Ukraine, drones de combat signalésUne alerte aérienne a été déclarée dans les régions de l'est et du sud de l'Ukraine pendant la nuit. Les forces aériennes ukrainiennes ont averti, entre autres, de l'approche d'un groupe de drones de combat Shahed vers la région de Mykolaiv dans le sud de l'Ukraine via la mer Noire. Des attaques russes amplifiées peuvent se produire à proximité du Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, qui a eu lieu samedi. Cependant, une vague d'assauts significative n'a pas encore eu lieu.

01:32 La Hongrie accuse Bruxelles d'avoir arrêté les fournitures de pétroleLa Hongrie considère la Commission européenne responsable de l'interruption des fournitures de pétrole russe, selon le ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó. Il estime que le refus de la Commission européenne d'aider à sécuriser l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie est un signe d'ordres provenant de Bruxelles à Kiev pour nuire à l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie. La Commission européenne refuse initially de commenter la question. L'Ukraine a inscrit le producteur de pétrole russe Lukoil sur la liste des sanctions en juin et a fermé le pipeline Druzhba qui traverse le territoire ukrainien, limitant considérablement l'accès au pétrole pour des pays comme la Hongrie et la Slovaquie.

22:12 Attaque russe sur un village dans le district de Kupyansk, quatre femmes blesséesLes forces russes ont lancé une attaque sur le village de Novoosynove dans le district de Kupyansk de la région de Kharkiv, blessant quatre femmes, selon Oleh Syniehubov, chef de l'administration militaire de la région de Kharkiv. Les forces d'occupation ont attaqué le village aux alentours de 12h00, entraînant l'incendie d'un bâtiment. Les blessés ont été transférés dans un établissement médical. Les investigations sur les suites de l'attaque se poursuivent.

21:03 Le ministre britannique de la Défense : "L'Ukraine a constamment fait face à un adversaire russe plus fort"John Healey, secrétaire d'État à la Défense du Royaume-Uni, a rendu hommage à l'Indépendance de l'Ukraine dans un article invité sur "European Pravda". "Il y a trente-trois ans, l'Ukraine a proclamé son indépendance, promettant un avenir plus lumineux et plus prospère en tant que démocratie auto-gouvernée, libre du contrôle de la Russie soviétique", a déclaré Healey. Aujourd'hui, les Ukrainiens célèbrent leur Jour de l'Indépendance en plein conflit. Cela représente un combat existentiel pour maintenir leur indépendance en tant que nation souveraine contre l'invasion illégale de Poutine. "L'Ukraine a constamment fait face à un adversaire russe plus fort", a écrit Healey. Malgré les

