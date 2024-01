Medvedev en colère contre la règle "stupide" des pauses toilettes

Le Russe Medvedev a aboyé contre l'arbitre de chaise français Renaud Lichtenstein à propos de la règle récemment mise à jour qui limite les joueurs à un maximum de trois minutes hors du court, avec deux minutes supplémentaires s'ils optent pour un changement de vêtements.

Après avoir remporté une victoire difficile 6-2 7-6(4) 6-7(4) 7-5 contre l'Américaine Cressy lors d'une journée étouffante à la Margaret Court Arena, la deuxième tête de série a déclaré que les joueurs avaient besoin d'une plus grande marge de manœuvre pour se rafraîchir les jours de chaleur extrême.

"Je sais que par 35 degrés de chaleur, quand vous jouez au soleil, je vais vouloir me changer après deux sets parce que vous allez être mouillé", a-t-il déclaré aux journalistes.

"Je vais devoir changer de short, de dessous de short, de chaussettes, de chaussures. Il faut quatre bonnes minutes pour le faire, et mon corps avait envie de faire pipi après le premier set.

"Je ne vois donc aucune logique dans ces règles, et je peux donc dire que c'est stupide.

Après avoir perdu le troisième set contre le joueur au service-volée Cressy, Medvedev est devenu de mauvaise humeur dans le quatrième, ne parvenant pas à prendre le service de l'Américain sur huit balles de break.

Mais il a déclaré qu'il était déjà de mauvaise humeur d'avoir été placé sur le deuxième court de la Margaret Court Arena pour un deuxième match consécutif, plutôt que sur le court central de la Rod Laver Arena.

"J'étais assez en colère aujourd'hui à cause de plusieurs choses", a déclaré le champion de l'US Open, la tête de série la plus élevée à Melbourne Park après que le numéro un mondial Novak Djokovic a été expulsé d'Australie.

"La première est que je ne sais vraiment pas ce que je dois faire pour jouer sur le court central des tournois du Grand Chelem.

"Parce que j'ai gagné le dernier Grand Chelem. Je suis la tête de série la plus élevée ici, et jouer contre Maxime serait plus facile sur la Rod Laver (Arena), avec plus d'espace.

"Quand on joue sur un petit terrain, c'est plus difficile de jouer contre quelqu'un qui fait du service et de la volée que sur un grand terrain.

Medvedev, deuxième derrière Djokovic l'an dernier, affrontera le Canadien Felix Auger-Aliassime pour une place en demi-finale.

Source: edition.cnn.com