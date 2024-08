- Médias: Munich Zaragoza avant le prêt à Valence

Le joueur d'aile de Bayern Munich, Bryan Zaragoza, est apparemment sur le point de quitter le club pour rejoindre Valencia FC. Le joueur de 22 ans, originaire d'Espagne, devrait être prêté au club de La Liga, selon la chaîne de télévision Sky. Zaragoza était également absent de la séance d'entraînement de mercredi à FC Bayern.

Le joueur offensif avait rejoint le club en février dernier en provenance de FC Granada et a signé un contrat de cinq ans jusqu'au 30 juin 2029. Cependant, Zaragoza a eu du mal à se faire remarquer au milieu de la forte concurrence dans l'attaque de Bayern et cherche maintenant à obtenir plus de temps de jeu ailleurs. Selon Bild, le propriétaire de Valencia FC doit encore approuver le transfert.

Olise renforce la concurrence sur les ailes offensives

"Bryan est un joueur que nous envisageons de prêter pour acquérir de l'expérience de jeu. Nous cherchons actuellement la bonne option de prêt," a déclaré le directeur sportif Max Eberl à la fin du récent voyage de Bayern en Corée du Sud. L'ensemble du package pour Zaragoza, y compris les frais de transfert et de prêt, a coûté environ 17 millions d'euros à Bayern. Sous l'ancien entraîneur Thomas Tuchel, l'attaquant n'a figuré que dans sept matchs de Bundesliga.

Avec l'arrivée du Français Michael Olise de Crystal Palace pour environ 50 millions d'euros, Bayern a encore renforcé la concurrence sur les ailes offensives. "Bryan pourrait trouver cela un peu plus difficile maintenant," a décrit Eberl.

Malgré la recherche de temps de jeu par Bryan Zaragoza, son prêt potentiel à Valencia FC est toujours en attente de l'approbation du propriétaire du club. Après avoir eu du mal à se faire remarquer en Bavière, Zaragoza pourrait trouver une nouvelle dynamique en Liga.

Lire aussi: