Médias: l'actrice américaine Gena Rowlands est décédée à l'âge de 94 ans

Rowlands est décédée entourée de sa famille dans sa maison d'Indian Wells, en Californie du Sud, selon TMZ. La cause exacte du décès n'a pas été immédiatement communiquée. En juin dernier, son fils Nick Cassavetes a déclaré au "New York Times" que Rowlands souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis cinq ans.

La carrière de Rowlands est indissociable de l'acteur et réalisateur John Cassavetes, qu'elle a épousé pendant 35 ans jusqu'à son décès en 1989. Ensemble, ils ont réalisé des films tels que "A Woman Under the Influence" et "Gloria, la petite amie du gangster". Après la mort de son mari, Rowlands est apparue dans des films tels que "Night on Earth".

Le New York Times a rapporté les difficultés de Rowlands avec la maladie d'Alzheimer, telles que partagées par son fils Nick Cassavetes en juin.

