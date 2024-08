- Media Market et Saturn vendent plus de téléviseurs à cause de l' EM

MediaMarktSaturn, le détaillant d'électronique, a vendu plus de télévisions en Europe grâce à la championnat d'Europe de football organisé cet été. "Les Championnats d'Europe de football ont été un moteur de croissance et nous avons réussi à augmenter nos ventes. En particulier, les appareils TV étaient très demandés", a déclaré Karsten Wildberger, PDG de Ceconomy et de sa filiale MediaMarktSaturn.

En Allemagne, le nombre de télévisions vendues chez MediaMarkt et Saturn en juin et juillet a augmenté de 57 % par rapport à l'année précédente, a annoncé la société. Aucun chiffre n'a été communiqué. En particulier, les appareils TV avec une diagonale d'écran de 55 pouces et plus étaient très demandés. Les friteuses à air et les systèmes audio ont également été populaires auprès des clients. La chaîne d'électronique compte environ 400 magasins en Allemagne et environ 1 000 en Europe.

Ceconomy a enregistré une augmentation de plus de cinq pour cent de son chiffre d'affaires à 17,1 milliards d'euros lors des neuf premiers mois de l'année. Le résultat opérationnel ajusté (EBIT) a augmenté de 53 millions d'euros à 202 millions d'euros par rapport à l'année précédente, selon Ceconomy. "Nous sommes satisfaits de notre troisième trimestre : nous avons enregistré une croissance significative de nos ventes et avons amélioré notre rentabilité", a déclaré Wildberger.

