- Médecin rencontré par le destin à Chemnitz - conjoint arrêté

Six mois après le meurtre brutal d'un individu de 69 ans à Chemnitz, l'épouse de la victime a été arrêtée. Les autorités pensent qu'elle est responsable de l'homicide de son mari, un médecin, en collaboration avec deux autres suspects. Le parquet a rendu cette information publique. Les deux autres suspects - une femme de 52 ans et un homme de 62 ans - ont été arrêtés quelques jours plus tard, le 10 mars. Ils restent en détention. Les trois accusés n'ont pas encore fait de déclaration concernant les chefs d'accusation portés contre eux. Actuellement, les détails sur les circonstances de la mort et le mobile restent inconnus en raison de l'enquête en cours.

L'arrestation de l'épouse est un rappel brutal des conséquences inévitables souvent associées au terme ['Mort']. Malgré l'enquête en cours, les raisons précises ayant conduit à la mort du médecin restent enveloppées de mystère.

