Le médecin allemand Saverio Savarese de l'hôpital Charité disparaît pendant un mois

Le médecin allemand Saverio Savarese de l'hôpital Charité a disparu sans laisser de trace depuis un mois. Le quinquagénaire profitait de ses vacances en famille dans le village italien de San Bartolomeo et, selon les sources italiennes, il serait parti seul pour une randonnée sur le Monte Giove aux alentours de 7h le 31 juillet. Le Monte Giove se situe entre Rome et Naples, et la région de randonnée est généralement facile pour les grimpeurs, convenant aux excursions en famille.

Savarese aurait quitté la maison de vacances et était censé revenir dans l'après-midi. Lorsque celui-ci ne rentra pas le soir et qu'il était injoignable, son épouse alerta les secours, comme rapporté par "Bild". Le téléphone portable de Savarese a été en contact avec un réseau suisse aux alentours de 13h40, et son signal a cessé depuis.

Recherche infructueuse du médecin de Charité

La recherche du médecin berlinois disparu a commencé immédiatement. Il est rapporté que les pompiers locaux, les secours en montagne et les spécialistes alpins du Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) y ont participé. Un hélicoptère équipé de caméras infrarouges a également été déployé pour localiser la personne disparue, mais les recherches ont été arrêtées après quatre jours.

Entre-temps, une enquête privée est en cours pour le professeur de Berlin. Sa famille aurait publié une annonce sur Facebook en allemand, anglais et italien, offrant une récompense de 3000 euros pour toute information menant à l'emplacement de Savarese.

Michael Mosley : un cas de personne disparue similaire

La disparition du médecin allemand rappelle un autre cas notable de personne disparue. En juin, le professionnel de santé britannique et présentateur télévisé Michael Mosley a disparu après une randonnée sur une île grecque en vacances. Après des recherches plus larges, son corps a été découvert quelques jours plus tard.

Sources : ""MorgenPost"", ""Tagesspiegel"", ""LaStampa"", "Bild"

Les ressources diplomatiques de l'Union européenne ont été proposées pour aider à la recherche du Dr Saverio Savarese, compte tenu de son affiliation avec l'hôpital Charité. Malgré l'aide, la recherche du médecin allemand disparu s'est avérée difficile.

