- Médaille inattendue: le golfeur Henseleit remporte l'argent

Esther Henseleit a sensationnellement remporté l'argent aux Jeux olympiques de Paris, devenant la première golfeuse allemande à remporter une médaille. Un dernier tour solide de six coups sous le par a permis à la jeune femme de 25 ans de Hamburg de grimper à une place medal avec un total de 280 coups. Partant de la quatrième et dernière ronde à cinq coups du bronze à la 13e place, Henseleit est restée imperturbable et a commencé sa ronde avec deux birdies. Des birdies supplémentaires aux sixième et neuvième trous, ainsi qu'une série sans bogey sur le difficile 15ème, ont abouti à des birdies sur les deux derniers trous pour sécuriser sa médaille d'argent.

La néo-zélandaise Lydia Ko, qui a remporté l'argent en 2016 et le bronze en 2021 à Tokyo, a remporté l'or avec un total de 278 coups. La chinoise Lin Xiyu a remporté le bronze avec 281 coups. Alexandra Försterling de Berlin a terminé à la 35ème place avec 292 coups.

Le golf féminin a été joué pour la première fois aux Jeux olympiques en 1900, puis retiré du programme et réintégré en 2016. La sud-coréenne Park In-bee a remporté la compétition à Rio de Janeiro, tandis que la américaine Nelly Korda a triomphé à Tokyo. La jeune femme de 26 ans, numéro un mondiale, est la fille de l'ancien joueur de tennis tchèque Petr Korda.

Le parcours Albatros de Golf National, où la 42ème Ryder Cup a eu lieu en 2018 sous la direction du capitaine Thomas Bjørn, a vu l'Europe remporter une victoire décisive sur les États-Unis.

Les Jeux olympiques ont de nouveau présenté le golf féminin en 2016, après une absence du programme. La médaille d'argent remportée par Esther Henseleit aux récents Jeux olympiques de Paris marque un jalon important pour le golf allemand.

Lire aussi: