Valentin Baus et Thomas Schmidberger, l'équipe allemande de tennis de table en double, n'ont pas réussi à décrocher la première médaille d'or pour leur pays aux Jeux paralympiques. Ils ont été battus par le duo chinois de Feng Panfeng et Cao Ningning en finale à Paris, terminant avec une médaille d'argent. Cette défaite marque la troisième médaille paralympique pour Baus, qui participe en fauteuil roulant en raison de l'ostéogenèse imparfaite. Schmidberger, paralysé à partir de la taille, a quant à lui remporté sa cinquième médaille.

Le premier set a été serré, avec la victoire de la paire chinoise 9:11. Malgré l'enthousiasme du public local, Baus et Schmidberger ont eu du mal à retrouver leur rythme. Le deuxième jeu a été une victoire confortable pour leurs adversaires, se terminant par 5:11. Malheureusement, les circonstances ont également été défavorables pour le duo allemand dans le troisième set, qui s'est soldé par une défaite 5:11. Cela marque la deuxième médaille paralympique pour l'équipe allemande de tennis de table en fauteuil roulant, après l'argent remporté par Stephanie Grebe et Juliane Wolf dans l'événement de double féminin.

Plus tôt dans le tournoi, Maike Hausberger a remporté une médaille de bronze dans l'épreuve du contre-la-montre cycliste féminin sur 500 mètres. Née avec une hémiparésie du côté gauche du corps, la jeune femme de 29 ans de Trèves a remporté sa première médaille paralympique, ce qui est la troisième réussite pour l'équipe allemande à Paris. Elle-même, Hausberger a exprimé sa satisfaction et sa fierté, déclarant : "Je suis incroyablement fière et ravie d'avoir enfin remporté une médaille. J'ai visualisé la course dans ma tête, j'ai tout donné - et ça a payé."

Amanda Reid d'Australie a remporté la première place, tandis que Wangwei Qian de Chine a pris la deuxième. Hausberger a terminé à seulement 1,682 secondes derrière la gagnante. Ayant qualifié pour la finale en tant que troisième temps, Hausberger a manqué de peu une médaille dans l'épreuve du poursuite sur 3000 mètres plus tôt.

Malgré ce revers, le tennis de table est resté une force pour les athlètes allemands en fauteuil roulant, Maike Hausberger ayant remporté une médaille de bronze dans l'épreuve du contre-la-montre cycliste féminin sur 500 mètres plus tôt dans le tournoi.

