- MDR diffuse des séries Disney+ sur Free TV

MDR a acquis les droits de la série UFA "Sam - Un Saxon", disponible sur le service de streaming Disney+ depuis avril 2023. La série en sept parties, avec Malick Bauer (33) dans le rôle principal, sera diffusée à la télévision gratuite à partir du 30 septembre à 20h15. C'est ce qu'indique la liste des programmes de septembre de la chaîne.

Prix Grimme pour "Sam - Un Saxon"

Le contenu de la production UFA est basé sur des événements réels et raconte l'histoire du premier policier noir en Allemagne de l'Est dans les années 1990, son ascension et sa chute. Il s'agit de la recherche désespérée de Sam pour trouver un foyer et de son combat pour la reconnaissance et la justice. Dans les années agitées suivant la réunification allemande, Sam devient une star des médias - et finalement un criminel.

En mars, "Sam - Un Saxon" a reçu un Prix Grimme dans la catégorie "Fiction". À partir du 29 septembre, les sept épisodes, chacun d'une durée de 50 minutes, seront également disponibles dans la médiathèque ARD.

