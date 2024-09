McLaren risque une erreur suite à la déclaration de leur ordre d'équipe.

Cependant, il semble y avoir un désaccord au sein de l'équipe concernant la nouvelle stratégie : Oscar Piastri n'est pas entièrement d'accord avec la décision de McLaren de soutenir principalement Lando Norris. Il a fait savoir qu'il ne céderait pas toujours sa position.

Le récent virage tactique de McLaren, visant à prendre l'avantage sur Max Verstappen, pourrait susciter de nouvelles discussions au sein de l'équipe - car il n'y a pas de règles claires pour Norris et Piastri. Piastri a décrit la situation comme "un peu complexe dans certains aspects" avant le Grand Prix de Bakou (diffusé dimanche à 13h00 sur RTL et Sky, et en direct sur ntv.de), "nous devons encore creuser cette question."

Norris, actuellement à 62 points derrière Verstappen, est le principal challenger de McLaren face au pilote de Red Bull. Le directeur de l'équipe McLaren, Andrea Stella, a annoncé cette stratégie avant le voyage en Azerbaïdjan, indiquant que l'équipe se concentrerait initialement sur Norris - même si personne chez McLaren n'évoque un ordre d'équipe clair.

"Je ne vais pas abandonner ma position à Lando à chaque course", a déclaré Piastri, "ni l'un ni l'autre ne veut rouler comme ça. Ce ne sera pas chaque décision qui sera prise pour que je finisse derrière lui. J'ai aussi mes propres objectifs à atteindre cette année." Piastri a également souligné qu'il est "impossible" de prévoir et de négocier toutes les situations possibles à l'avance.

La décision de McLaren de favoriser Norris a été motivée par la dernière course à Monza. Norris a commencé en pole position devant Piastri. L'Australien s'est ensuite battu avec Norris au premier tour, l'a dépassé et a involontairement permis à Charles Leclerc dans la Ferrari d'effectuer un dépassement réussi. Leclerc a remporté la course, avec Norris terminant troisième - marquant dix points de moins qu'il aurait pu dans des conditions plus favorables. Au moins, ce manœuvre de dépassement agressif n'aurait probablement pas eu lieu dans les mêmes circonstances avec la nouvelle directive, a concédé Piastri.

