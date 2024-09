McLaren est actuellement engagé dans une dispute passionnée concernant le titre de Formule 1.

Le team McLaren de Formule 1 est sur les traces du titre de champion du monde et concentre désormais tous ses efforts pour soutenir Lando Norris. Au lieu d'une lutte interne sans restriction, Norris, qui poursuit le défenseur du titre Max Verstappen, aura maintenant la priorité absolue. Cependant, l'équipe souhaite rester équitable envers Oscar Piastri.

Alors que les rivaux du championnat du monde se préparent pour la course de rue palpitante à Bakou, les plus grands concurrents de Max Verstappen doivent faire un choix difficile. Avec huit courses restantes dans cette saison surprenante de F1, McLaren a-t-elle un ordre d'équipe pour faire de Lando Norris le champion du monde ? "Nous sommes confrontés à Max Verstappen, donc si nous voulons soutenir un pilote, nous devrions soutenir celui qui est dans la meilleure position", déclare le directeur de l'équipe Andrea Stella.

À partir de maintenant, Norris, qui est actuellement le vice-champion du monde, aura la priorité sur la jeune star d'Oscar Piastri dans leur duel interne. S'agit-il d'un mouvement décisif pour aider Norris à remporter le premier titre de champion du monde McLaren depuis Lewis Hamilton en 2008 ? L'équipe traditionnelle ne rend pas les choses aussi simples. "Je pense que le rôle numéro un fait un titre accrocheur, mais c'est difficile à mettre en œuvre dans la réalité", explique l'italien Stella.

L'ingénieur en chef de Ferrari est conscient des débats délicats qui ont souvent entouré les ordres d'équipe controversés en F1. Il se souvient du début du siècle, lorsque les victoires de Michael Schumacher chez Ferrari étaient données la priorité sur son coéquipier Rubens Barrichello. Maintenant, Stella lui-même doit répondre à la question de savoir jusqu'où il est prêt à parier sur Norris dans la dernière ligne droite de la saison.

Norris : déjà perdu beaucoup de points

"J'ai une confiance totale dans l'équipe", déclare Norris avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan dimanche (13h00 CET sur RTL et Sky, et dans le live ticker de ntv.de). Il a réduit l'écart entre lui et le champion en titre Verstappen au classement général à 62 points. Le collègue d'équipe Piastri est à 44 points derrière Norris, mais a réussi à le devancer lors des dernières courses à Monza et à Budapest.

"Je ne dirais pas que le temps nous échappe, mais il s'écoule lentement", déclare Norris. Il lance également une suggestion subtile à la direction de l'équipe : "Lorsque vous luttez pour un championnat, vous voulez optimiser chaque petit détail."

En d'autres termes, Norris ne peut pas se permettre de perdre plus de points. Sans ses faiblesses initiales et quelques erreurs tactiques de l'équipe, il pourrait déjà être en tête pour le championnat du monde. Mais cela signifie-t-il que l'ambitieux Piastri doit maintenant ralentir pour Norris, comme il l'a fait lors du premier tour de Monza ? "Si vous soutenez votre coéquipier pour gagner le championnat pour l'équipe, c'est un grand coup de pouce", déclare le directeur de l'équipe Stella.

Histoire de McLaren : duel toxique Senna contre Prost

Le directeur d'entreprise influent de McLaren, Zak Brown, n'est pas encore prêt à abandonner publiquement les fameuses "règles Papaya", qui ont été adoptées en interne en référence à la couleur de l'équipe. La seule règle pour Norris et Piastri jusqu'à présent a été une course équitable mais intense, sans endommager les voitures l'un de l'autre. La priorité de Brown est probablement de gagner le championnat des constructeurs, qui détermine la distribution des milliards de revenus de la série. Ce serait le premier titre d'équipe depuis 1998. McLaren n'est qu'à huit points derrière Red Bull dans cette classification, après que Norris et Piastri aient marqué 104 points de plus que Verstappen et son coéquipier Sergio Pérez lors de la saison européenne récemment terminée.

"Nous avons toujours cru en ayant deux pilotes numéros un, c'était la manière McLaren. Cela peut être difficile à gérer, comme nous l'avons vu avec Senna et Prost", déclare Brown. During their time together at McLaren, top stars Ayrton Senna and Alain Prost took their rivalry to legendary heights, culminating in a memorable collision in the 1989 World Championship finale.

Norris knows the best way out of the team order dilemma. "The simplest solution is if I just win the races", says the World Championship runner-up. There are 232 points still up for grabs. If Norris crosses the finish line first in every remaining Grand Prix and Sprint races, he could become the next Formula 1 World Champion on his own merit.

