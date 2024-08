McDonald's est devenu un emblème puissant pour les partisans démocrates.

Avec ce poste de McDonald's sur leur CV, Harris et Emhoff partagent un lien avec environ 1 sur 8 Américains qui ont travaillé chez McDonald's – 13 % de la population, selon les données de l'entreprise.

En partageant cette histoire commune, comme ils l'ont fait cette semaine lors de la Convention nationale démocrate, les démocrates utilisent un outil puissant pour renforcer leur crédibilité auprès de la classe ouvrière et, sans mentionner leurs opposants directement, peindre l'ancien président Donald Trump et le ticket républicain comme étant élitistes et déconnectés.

Dans plusieurs discours et publicités électorales, les démocrates ont insisté pour rappeler aux électeurs les humbles débuts de Harris. Élue par une mère célibataire dans un quartier de la classe moyenne, Harris a travaillé à temps partiel pour payer ses études universitaires.

L'ancien président Bill Clinton, dont l'affection pour McDonald's est devenue un sujet de sketch populaire sur "Saturday Night Live" dans les années 1990, a plaisanté lors de son discours qu'il avait hâte que Harris batte son record en tant que président ayant passé le plus de temps chez McDonald's.

La représentante du Texas, Jasmine Crockett, a été plus directe dans son soulignement du contraste entre les antécédents de Harris et ceux de Trump, dont la carrière immobilière a commencé avec ce qu'il a appelé un "petit" prêt d'un million de dollars de son père.

"Un candidat a travaillé chez McDonald's... L'autre est né dans la privilege, utilisant la richesse de sa famille pour construire un empire immobilier", a déclaré Crockett lors de son discours.

Emhoff, le Second Gentleman, a également parlé de ses racines de la classe ouvrière. Il a raconté ses années de lycée où l'argent était rare et il a dû travailler chez McDonald's pour joindre les deux bouts. Il a même fièrement exhibé son prix "Employé du mois", avec le logo des Arches d'or.

McDonald's a décliné de commenter cette histoire.

La mention de McDonald's est en réalité une stratégie politique astucieuse pour faire paraître Harris et Emhoff plus abordables aux yeux des électeurs, nombreux desquels sont encore en train de les découvrir. La référence à McDonald's est un raccourci rhétorique pour avoir des emplois de la classe ouvrière – des emplois qui sont souvent mal rémunérés et physiquement exigeants, mais qui sont très respectés par ceux qui y ont travaillé. (Salut, ancienne serveuse et barista, que puis-je vous servir ?)

Les démocrates espèrent que les millions d'électeurs qui ont travaillé dans ces emplois auront du mal à imaginer un milliardaire comme Trump faire face aux défis quotidiens du travail dans l'industrie de la restauration rapide.

C'est exactly ce que le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, sous-entendait dans un discours de campagne plus tôt ce mois-ci.

"Pouvez-vous imaginer Trump travailler chez McDonald's ? ... Il ne serait pas capable de faire fonctionner la machine à McFlurry, sans parler de diriger une chaîne de restauration rapide couronnée de succès", a déclaré Walz.

Travailler dans l'industrie de la restauration, comme servir dans l'armée et devenir instituteur public (dans le cas de Walz), entre dans un narrative populiste, pro-travailleur plus large que les démocrates ont adoptée, en particulier sous la présidence de Joe Biden, qui a soutenu les syndicats et a rejoint une piquet de grève d'ouvriers automobiles lors d'une grève majeure. Les démocrates semblent miser sur la force d'un mouvement ouvrier en croissance aux États-Unis.

