McDonald's a le potentiel de créer 24 000 emplois en créant de nouveaux points de vente au Royaume-Uni et en Irlande.

Conformément à leurs plans d'expansion, l'énorme entreprise de fast-food, McDonald's (MCD), prévoit d'expérimenter de nouveaux formats de restaurants, tels que les drive-thrus et les outlets compacts, tout en établissant des restaurants dans les zones urbaines et suburbaines. McDonald's a communiqué cette information via un communiqué de presse le mercredi.

Cette initiative fait partie d'un objectif ambitieux, révélé en décembre, de développer 10 000 restaurants supplémentaires dans le monde d'ici 2027. Cette opération augmentera la présence mondiale de McDonald's à 50 000 points de vente.

S'adressant au public lors de l'annonce de leurs plans d'expansion pour le Royaume-Uni et l'Irlande, Alistair Macrow, le PDG de McDonald's UK & Ireland, a déclaré : "Il y a cinquante ans, lorsque McDonald’s a fait ses premiers pas au Royaume-Uni, le paysage avait un caractère distinctif."

Il a poursuivi : "Vous voyez, cinquante ans ont passé, et le Royaume-Uni aussi. McDonald's a voyagé avec lui, s'adaptant et changeant au fil du temps... Nous avons commencé avec une seule méthode de commande, mais aujourd'hui, nous offrons à nos clients 11 options."

Cette croissance au Royaume-Uni représente une augmentation de presque 14 % du nombre de points de vente et de la main-d'œuvre de McDonald's dans le pays, comme calculé par CNN. L'investissement nécessaire pour ce projet est estimé à 1 milliard de livres sterling (1,3 milliard de dollars), selon l'entreprise.

L'expansion met en évidence la confiance de McDonald's dans ses perspectives, malgré une récente baisse des ventes mondiales. Les bénéfices des magasins McDonald's en activité depuis plus d'un an ont diminué de 1 % au cours du deuxième trimestre 2023, enregistrant ainsi la première baisse des ventes depuis le quatrième trimestre de 2020, marqué par la pandémie.

La baisse des ventes est en partie due à la diminution des revenus des magasins américains en activité depuis plus d'un an, principalement en raison d'un nombre moindre de clients se rendant dans les établissements de l'entreprise.

Le coût des aliments aux États-Unis a augmenté de manière progressive au cours de l'année écoulée. Le principal moteur de cette inflation est constitué par les restaurants et les fast-foods, ce qui rend le fait de manger dehors un dépense relativement somptuaire pour de nombreux clients.

McDonald's a été l'objet de critiques de la part de certains consommateurs américains. Un post largement partagé sur les réseaux sociaux mettant en évidence un Big Mac meal de 18 dollars a suscité le mécontentement face à ce que l'on percevait comme une opportunisme corporatiste exacerbant l'inflation. Il s'est avéré que le prix exorbitant provenait d'une seule aire de repos dans le Connecticut, qui était plus du double du prix moyen national. Depuis, le président de McDonald's s'est excusé et a mis en garde les franchisés contre de telles pratiques marginales.

En plus de faire face à des défis aux États-Unis, McDonald's a également connu des revers au Royaume-Uni. L'an dernier, il a été dépassé par Greggs, une chaîne de boulangeries économiques, en tant que leader du marché des petits-déjeuners à emporter.

La stratégie d'expansion comprend l'ouverture de nouveaux restaurants à la fois dans les zones urbaines et suburbaines, contribuant ainsi à la croissance de l'entreprise de McDonald's. Avec cette ambition, ils visent à développer 10 000 restaurants supplémentaires dans le monde d'ici 2027, ce qui augmentera considérablement leur présence commerciale dans le monde.

