Mbappé tire sur le Real Madrid dans le premier match pour remporter le premier titre

Début Parfait : Kylian Mbappé Marque Son Premier But pour le Real Madrid et Célébre son Premier Trophée. L'Étoile Française Gagne sans Contestation la Supercoupe Contre l'Atalanta Bergame et Donne un Aperçu de Ce que les Fans de Madrid Peuvent Attendre.

Le début de Mbappé pour le Real Madrid était parfait : la nouvelle superstar a remporté son premier titre avec le club et a marqué un but au passage. Le phénomène français a triomphalement conduit les géants espagnols à une victoire de 2:0 contre l'Atalanta Bergamo, championne de la Ligue Europa, célébrant sa victoire avec grande joie. Pour Mbappé, qui a rejoint Madrid depuis le Paris Saint-Germain, c'était son premier grand titre international au niveau du club.

Le match à Varsovie n'était pas facile pour les champions de la Ligue des champions pendant longtemps : Bergame, qui avait remporté la finale de la Ligue Europa contre les champions allemands du Bayer Leverkusen, a résisté avec force aux favoris espagnols. Malgré l'ajout de Mbappé à l'attaque de Madrid, l'équipe a eu du mal à créer des occasions de but jusqu'à la mi-temps de la deuxième période.

Sans Toni Kroos, qui avait pris sa retraite, Federico Valverde (59.) et Mbappé (68.) ont marqué les buts victorieux pour l'équipe de Carlo Ancelotti. C'était la sixième victoire du Real Madrid en Supercoupe d'Europe, ce qui en fait les vainqueurs record de la compétition, qu'ils avaient Previously shared with Barcelona and Milan.

But de Bellingham à Mbappé

Ceux qui attendaient un spectacle d'attaques menées par Mbappé et les stars brésiliennes Vinicius Junior et Rodrygo ont été déçus en première mi-temps. Madrid a eu du mal à créer des occasions, avec un tir de Mbappé bloqué (15.). Plus tard, Real a eu de la chance qu'un coup franc détourné d'Eder Militao (25.) heurte la barre, tandis que Rodrygo (45.+1) a également heurté la barre sur contre-attaque.

Mbappé, cependant, a vu Thibault Courtois faire un arrêt spectaculaire pour empêcher le but de Mario Pasalic (47.). Dans les moments cruciaux, Bergame n'était pas assez précis, et Real les a fait payer. Après avoir remporté le ballon profondément dans la moitié de Bergame, Jude Bellingham a mis en place Vinicius Junior, dont la passe a été terminée par Federico Valverde. Vinicius Junior a manqué le deuxième but, mais Juan Musso a fait un grand arrêt (60.).

Mbappé a trouvé sa position de tir et a terminé avec un tir puissant dans le coin supérieur.

