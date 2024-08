- Mbappé frappe à ses débuts: le Real remporte la Supercoupe UEFA

Star du football Kylian Mbappé a inscrit son premier but et remporté son premier titre avec le Real Madrid lors de son premier match. Le vainqueur de la Ligue des champions a remporté la Supercoupe de l'UEFA avec une victoire 2-0 contre les vainqueurs de la Ligue Europa d'Atalanta Bergame à Varsovie. Fede Valverde (59e minute) et Mbappé (68e) ont été les joueurs décisifs pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Le joueur allemand Antonio Rüdiger s'est également réjoui de la première victoire en titre de la saison. Le dernier Allemand à avoir remporté la Supercoupe de l'UEFA était le Bayern Munich en 2020.

Mbappé commence pour le RealAncelotti a aligné Mbappé dans le onze de départ du Real. Le Français de 25 ans, champion du monde 2018, a joué aux côtés du Brésilien Vinicius Junior et de l'ancien joueur de Dortmund Jude Bellingham. Cependant, Mbappé a eu du mal à se connecter avec ses nouveaux coéquipiers en première période. Beaucoup de ses tentatives ont été bloquées par la défense d'Atalanta Bergame. Mais il a renversé la situation en deuxième période.

Atalanta a eu les premières occasions du match. Dans la 25e minute, Eder Militao a envoyé le ballon sur sa propre barre transversale, évitant un but. Deux minutes plus tard, le tir d'Ederson a frôlé le but du gardien du Real Thibaut Courtois. La première occasion notable du Real est venue de Rodrygo juste avant la mi-temps, mais son tir a heurté la barre transversale.

Le Real met la pression après la mi-tempsAtalanta a continué à mettre la pression sur le Real au début de la deuxième période. Courtois a réalisé un arrêt remarquable sur une tête de Mario Pasalic (47e minute). Ensuite, le Real a pris le contrôle. Valverde, portant le numéro 8 de Kroos, a marqué de près après une passe de Vinicius Junior. Dans la 68e minute, Mbappé a inscrit son premier but pour le Real. Bellingham l'a mis en place avec une passe magnifique, et Mbappé a marqué de près. Mbappé a été remplacé sous une ovation immense dans la 83e minute.

Mbappé a rejoint le Real Madrid le mois dernier, signant un contrat jusqu'en 2029 après avoir quitté le Paris Saint-Germain librement. Les fans des vainqueurs de la Ligue des champions espèrent que Mbappé apportera plus de titres à l'équipe. Il a manqué la tournée américaine du Real plus tôt cet été en raison de ses vacances après l'Euro en Allemagne.

La victoire dans la Supercoupe de l'UEFA a renforcé encore plus la domination du Real Madrid, qui rejoint le groupe d'élite des clubs ayant remporté ce titre plusieurs fois. La victoire dans la Supercoupe de l'UEFA a été un exploit important pour Kylian Mbappé lors de sa première saison avec le Real Madrid.

