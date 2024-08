- Maza assiste Hertha pour surmonter un déficit de 2-0 contre Regensburg.

En 2. Bundesliga, Hertha BSC a décroché sa première victoire de la saison en battant 2-0 le promu SSV Jahn Régensburg au Stade olympique. Ibrahim Maza (90') et Florian Niederlechner (90+6) ont été les buteurs, scellant la victoire après l'expulsion de Mansour Ouro-Tagba de Régensburg pour une faute sur Niederlechner (76').

Hertha a évité un début catastrophique comme la saison dernière et compte désormais 4 points en 3 matchs. Pour Régensburg, qui avait créé la surprise en battant Bochum, équipe de Bundesliga, en Coupe d'Allemagne, cette défaite est la deuxième en championnat.

Le début prometteur de Hertha a montré des signes de fatigue

Le entraîneur Christian Fiel a donné sa première titularisation à Luca Schuler, recrue estivale, en remplacement de Haris Tabakovic. Schuler a eu une belle occasion de se mettre en évidence mais a envoyé sa frappe haut au-dessus de la barre (5'). Hertha a commencé le match avec de l'énergie, en pressant haut et en jouant bien, mais son enthousiasme a diminué au fil des minutes. Régensburg a profité des erreurs de Hertha, avec Dominik Kother qui a failli marquer après une course solo (21') et Christian Kühlwetter qui a failli marquer de loin suite à une erreur de Hertha (36').

La deuxième mi-temps a été marquée par les difficultés des deux équipes à créer des occasions nettes. Malgré les changements de Fiel, il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration en attaque jusqu'à ce que Maza brise la glace avec une finition précise après une belle action collective.

