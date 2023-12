Maysaloun Hamoud : Le réalisateur palestinien parle des éloges, des menaces de mort et du succès au grand écran

Pourtant, certains membres de la communauté palestinienne ont appelé à son boycott. Mme Hamoud affirme même avoir reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux.

Le film, qui est sorti au début de l'année et qui est actuellement à l'affiche dans les cinémas du Royaume-Uni, décrit la vie de trois jeunes Palestiniennes très différentes qui vivent ensemble dans un appartement de Tel-Aviv.

Laila (Mouna Hawa) est une avocate à l'esprit libéral. Salma (Sana Jammelieh) rêve d'être DJ et a du mal à dire à sa famille chrétienne qu'elle est homosexuelle. Nour (Shaden Kanboura) est issue d'un milieu musulman conservateur et doit épouser un fiancé autoritaire.

Avec Laila et Salma ancrées dans le milieu festif palestinien, "In Between" dépeint la consommation d'alcool, la drogue, les relations sexuelles occasionnelles et l'homosexualité - des sujets qui, selon Hamoud, sont rarement abordés dans les films en langue arabe.

Il aborde également la violence sexuelle, les difficultés auxquelles sont souvent confrontés les jeunes Palestiniens vivant en Israël et la bataille entre la tradition et la modernité, entre les jeunes et les vieux.

La ville d'Umm-Al-Fahm, dont la population est très majoritairement arabo-israélienne et dont le personnage de Nour dit être originaire, s'est offusquée de la manière dont elle s'est sentie décrite dans le film.

Une déclaration des dirigeants de la ville, publiée par l'agence de presse AFP au début de l'année, décrivait "In Between" comme "dépourvu du moindre élément de vérité" et encourageait les citoyens à le boycotter.

CNN s'est entretenue avec Mme Hamoud, basée à Tel-Aviv, au sujet de son film (qu'elle espère être le premier d'une trilogie), des réactions qu'il a suscitées et des raisons qui l'ont poussée à s'attaquer à des sujets aussi sensibles.

CNN : Qu'espériez-vous réaliser avec ce film ?

Maysaloun Hamoud : La chose la plus importante pour moi est de commencer à parler de tous les tabous que nous ne pouvons pas vraiment aborder... (d'aborder) tous les sujets qui sont une patate chaude pour notre société.

CNN : Par société, vous entendez la société palestinienne ?

Hamoud : Oui, bien sûr, la société palestinienne. Mais si nous l'envisageons dans une perspective plus large, il s'agit aussi de la société arabe. De plus, nous pouvons dire que ces questions sont des sujets universels (que les gens reconnaissent dans le monde entier).

CNN : Quelle a été la réaction des autres sociétés du Moyen-Orient ?

Hamoud : Pour les sociétés arabes, il s'agit essentiellement d'un grand choc. Le système est ébranlé. Bien sûr, lorsque vous critiquez quelque chose, il y a une réaction parce que personne ne veut se voir comme un visage laid dans le miroir. Le film est un miroir pour nous.

CNN : Le film traite de la consommation de drogues, de l'homosexualité, du sexe occasionnel, de la consommation d'alcool, du viol, de l'emprise des hommes sur les femmes, pourquoi avez-vous voulu aborder ces questions ?

Hamoud : Parce que le cinéma est une forme d'art très puissante. Je pense que nous avons une responsabilité... en tant qu'artistes, nous avons une responsabilité au sein de notre société... pour symboliser la réalité.

CNN : Certaines personnes sont-elles surprises de voir les jeunes Palestiniens représentés comme ils le sont - par exemple, en train de se droguer ?

Hamoud : Oui, c'est un choc. C'était un (sujet de conversation) au sein des sociétés palestiniennes : "non, ce n'est pas vrai, ce ne sont pas nos enfants... ils ne sont pas comme ceux que vous voyez dans le film". C'est un état d'esprit de déni parce que nous ne voulons pas l'admettre. C'est un processus normal en cas de choc.

CNN : Etiez-vous conscient de la sensibilité de certains sujets ?

Hamoud : Je savais que j'avais une bombe entre les mains, mais je ne savais pas à quel point elle allait être grosse. Je savais qu'à certains égards (les fondamentalistes) trouveraient des arguments pour s'y opposer... mais je ne savais pas exactement ce qu'il en serait.

CNN : Pouvez-vous me parler des menaces que vous avez reçues ?

Hamoud : Des menaces ont été proférées à mon encontre, à l'encontre des actrices et à l'encontre de ma famille.

En ce qui me concerne, l'une des choses que je ne peux pas vraiment oublier, c'est qu'ils m'ont envoyé un message qui disait : "J'ai une question à vous poser : Voulez-vous la balle dans la tête, dans le cœur ou entre les jambes ?"

(Il y a eu) beaucoup de messages sur Facebook, des milliers. En même temps, la loyauté à l'égard du film était énorme. Les gens ont commencé à écrire et à parler du film comme s'il les représentait et qu'ils devaient se battre contre ceux qui s'y opposent.

CNN : Existe-t-il une scène artistique palestinienne dynamique ou une scène underground ?

Hamoud : Oui, cette scène underground dont je fais partie ne cesse de s'agrandir.

C'est la même chose dans d'autres pays et villes arabes, à Beyrouth, au Caire, à Amman, dans tous ces endroits... Nous avons la même sous-culture, le même conflit, les mêmes dilemmes. Les différences se situent à l'arrière-plan. Chaque scène a ses propres conditions. Mais fondamentalement, nous sommes totalement les mêmes. Nous portons la même mode, nous écoutons la même musique, nous lisons les mêmes choses.

C'est le cas dans tout le monde arabe. On peut aussi dire que mon film fait partie d'une nouvelle vague cinématographique arabe qui a commencé après le Printemps arabe.

On voit chaque année de plus en plus de films du monde arabe qui parlent des tabous... avec des éléments très similaires. C'est pourquoi nous pouvons parler d'une vague, qui parle des tabous sans crainte, avec beaucoup de courage, et la voix féminine a commencé à être de plus en plus présente.

CNN : Même si le film parle de trois femmes palestiniennes, avez-vous constaté qu'il touchait une corde sensible dans le monde entier ?

Hamoud : Bien sûr, peu importe l'endroit où le film est projeté. La réaction est la même. C'est incroyable. C'est une histoire particulière, mais elle est universelle.

En Amérique latine, en Extrême-Orient, partout les femmes ont ces histoires.

