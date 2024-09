À la suite de la conclusion du concours politique régional - Mayer pourrait rejoindre le Parlement allemand (Bundestag)

Politicien d'extrême droite de l'AfD, Jens Maier (62 ans), pourrait potentiellement retrouver sa place au Parlement allemand, le Bundestag, en remplaçant le représentant de Saxe, Mike Moncsek. Moncsek a triomphalement remporté un mandat direct à Zwickau lors des dernières élections régionales, mais a exprimé son intention de démissionner de son siège au Bundestag si cela n'affectait pas négativement le parti, la majorité et son personnel. Moncsek entend rester actif au Bundestag jusqu'à l'élection d'une nouvelle administration saxonne, ce qui pourrait prendre jusqu'au 3 février 2025. Moncsek vise à éviter une situation où il perdrait son mandat en cas d'échec des élections et où un nouvel assemblée législative en Saxe deviendrait nécessaire. Des sources telles que "Zeit Online" et le Réseau éditorial allemand avaient précédemment fait allusion à ce potentiel remaniement. En réponse, Maier a déclaré sans détour : "Je suis de retour."

Maier avait précédemment occupé un poste au Bundestag pour l'AfD de 2017 à 2021, avant de le quitter pour retrouver son ancien rôle de juge à la Cour régionale de Dresde. Cependant, dès 2020, l'Office saxon pour la protection de la Constitution avait désigné Maier comme un extrémiste. Par la suite, le ministère de la Justice de Saxe a déposé une plainte contre Maier pour le retirer de ses fonctions, invoquant sa violation présumée de ses devoirs judiciaires en raison de ses commentaires incendiaires et diffamatoires sur les réseaux sociaux. Le tribunal disciplinaire de Leipzig a finalement jugé que la retraite anticipée de Maier était justifiée, en décidant contre lui. En octobre 2022, la Cour fédérale de justice de Karlsruhe a confirmé cette décision, rejetant le recours subséquent de Maier.

