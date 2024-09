- Mayer laisse ouverte la possibilité que le SPD passe à un rôle d'opposition.

Le SPD de Thuringe, selon son chef de file, n'exclut pas de devenir l'opposition après le vote régional. "En tant que sociaux-démocrates, nous devons défendre nos valeurs", a déclaré Georg Maier après une réunion de l'exécutif régional du SPD à Erfurt. Si une participation au gouvernement semble improbable, alors devenir l'opposition pour le parti au pouvoir de longue date devient une possibilité.

Les sociaux-démocrates ont à peine franchi le seuil des 5% avec 6,1% lors du vote régional. La configuration politique au nouveau parlement régional est complexe. La coalition proposée entre la CDU, l'alliance de Sahra Wagenknecht et le SPD (soit 44 sièges au total), ne dispose pas de la majorité de 45 sièges nécessaire dans le parlement régional de 88 sièges.

Maier a déjà reçu un SMS du président régional de la CDU, Mario Voigt, l'invitant à une discussion. Cependant, il s'agira d'une conversation au niveau des chefs de file et non d'une discussion préliminaire. "C'est trop tôt", a déclaré Maier. Il souhaite connaître les plans de la CDU, a-t-il ajouté. "Et si le SPD est nécessaire pour cela, c'est une autre histoire. Nous ne nous imposons pas." Auparavant, l'exécutif régional de la CDU avait donné son feu vert à des discussions initiales avec le SPD et le BSW.

Le SPD prévoit également de discuter avec d'autres partis démocratiques de l'élection du président du parlement régional. La raison en est que l'AfD, en tant que plus grande faction, a le droit de proposer le poste.

